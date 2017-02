Perturbateurs endocriniens : la France critique l’Europe

Paris, le lundi 6 février 2017 - Si l’on a repéré dès les années 60 que certaines substances empêchaient le bon fonctionnement du système hormonal, le terme de « perturbateur endocrinien » n’a été employé pour la première fois qu’en 1991. Aujourd’hui il est établi que certains produits chimiques sont responsables notamment de cancers (prostate, sein, tyroïde) ainsi que d’autres troubles comme la cryptorchidie ou l’hyperactivité.

Un rapport d’information établi par la commission des affaires européennes du Sénat traite de l’identification, dans les produits phytopharmaceutiques et les biocides, de ces substances d’autant plus nocives qu’on les retrouve dans l’environnement (air, eau, aliments).

Une Commission européenne qui traîne les pieds…

Contrairement aux toxiques "classiques", dont l’effet délétère dépend de la dose reçue et pour lesquels un seuil limite est définissable, le perturbateur endocrinien (PE) peut agir à faible dose, parfois en association avec d’autres (effet "cocktail"). La période d’exposition est déterminante (grossesse, enfance) et l’effet survient souvent après un temps de latence, se produisant parfois non sur le sujet atteint mais sur sa descendance.

Comme il n’est pas aisé à ce jour de définir clairement les PE, les critères fiables manquent pour leur détection, donc pour refuser leur mise sur le marché. Pourtant de très nombreux produits chimiques sont suspectés ; on sait les gros enjeux économiques et le lobbying va bon train : trois ans après et suite à une condamnation par le tribunal de l’UE, la Commission européenne a enfin donné ses critères d’identification des PE, en juin 2016.

La France préfère s’abstenir, dans le doute

Le rapport français juge ces critères européens trop restrictifs et préfère appliquer le principe de précaution, considérant comme PE toute substance « dont l’effet indésirable sur l’organisme sain ou sa progéniture est connu ou présumé » et pour laquelle « le lien de conséquence entre la perturbation endocrinienne et l’effet indésirable est biologiquement plausible ». Il propose donc une résolution pour élargir l’identification des PE aux cosmétiques et emballages plastiques et demande que la recherche en ce domaine soit une priorité au niveau européen.

Se pose aussi le problème des substances dont le mode d’action est de perturber le système endocrinien d’organismes nuisibles, aujourd’hui approuvées alors que leur effet néfaste n’est à ce jour pas exclu sur la santé humaine : la commission des affaires européennes s’oppose à la mise sur le marché de telles substances. Mais sera-t-elle entendue ?

Dr Blandine Esquerre