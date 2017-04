Peut-être des injections de toxine botulique pour soulager les douleurs articulaires chroniques

Protéine neurotoxique dont la réputation n’est plus à faire dans le traitement de la spasticité en neurologie, la toxine botulique A est le sujet d’une revue systématique évaluant les effets de l'injection intra-articulaire de toxine botulique sur les douleurs articulaires réfractaires chroniques, indépendamment de l’articulation ou de la pathologie articulaire.

La recherche a été effectuée sur les bases de données habituelles et a mis en exergue 284 articles parmi lesquels, 6 essais cliniques contrôlés randomisés ont été sélectionnés.

L'analyse des résultats indique que le score de la douleur est diminué de manière statistiquement significative pour les groupes recevant des injections de toxine botulique par rapport aux groupes témoins, traités de manière conventionnelle, avec une différence moyenne pondérée respectivement à 1,10 (intervalle de confiance à 95 % [IC 95 %] : 0,35 à 1,85 ; P < 0,001) et à 0,7 (IC 95 % : 0,09 à 1,32 ; P = 0,02) à la semaine 4 et à la semaine 8 après l'injection. Le score WOMAC est également significativement diminué dans les groupes toxine versus les groupes témoins avec une différence moyenne pondérée respectivement à 4,71 (IC 95 % : 2,76 à 6,67 ; P <0,001) et à 3,67 (IC 95 % : 1,08 à 6,26 ; P = 0,006) à la semaine 4 et 12 après l'injection. Il n'y avait aucune différence dans les événements indésirables entre les groupes avec Odds ratio = 1,25 (IC 95 % : 0,88 à 1,78 ; P = 0,47 ; I 2 = 0 %).

Par rapport aux traitements conventionnels, l’injection intra-articulaire de toxine botulique semble avoir des effets bénéfiques avec amélioration du score de la douleur et du score WOMAC chez les patients adultes souffrant de douleurs articulaires réfractaires. Néanmoins les mécanismes restent encore mal identifiés. Alors que des données suggèrent que la toxine peut spécifiquement inhiber la sensibilité mécanique des nocicepteurs cutanés, d’autres recherches ont conclu à une action antalgique centrale indirecte par effet rétrograde de la toxine injectée en périphérie. Si les données dans cette revue manquent pour identifier l’effet spécifique sur chaque articulation et pour analyser le bénéfice apporté en balance des corticoïdes, il n’en reste pas moins que ces résultats soulignent la complexité de la prise en charge des douleurs articulaires et offrent des pistes de réflexion.

Anne-Céline Rigaud