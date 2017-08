Peut-être pas si petit

Tout petit génie

La notoriété qu'elle soit scientifique, littéraire, politique,artistique, sportive ou autre est le fruit d'une quête acharnée mue par l'ambition, (vous pensez à Macron ?) le désir de reconnaissance, une volonté farouche de réussir servie par le savoir, le don, le talent au mieux le génie ; c'est un aboutissement qui demande temps et expérience et un contexte historique favorable (n'obtenez pas le prix Nobel le jour de la mort de Kennedy vous ne ferez pas 2 lignes dans le journal pas 1 minute à la TV).



Existe-t il des exceptions qui confirment la règle?

On pense à Mozart enfant cornaqué par Léopold à

travers l'Europe comme un singe savant dont le génie précoce a perduré adulte. il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, et bien sûr Rimbaud qui a tout laissé tomber à 19 ans. Mais la plupart des gloires de l'humanité, dans le désordre, Colomb, Kant, Leibniz, Pascal, Galilée, Vinci, Newton, Darwin, Evariste Galois, Lavoisier, Einstein les Curie, Chateaubriand, Hugo, Proust, j'en passe et des meilleurs se sont révélés adultes.



On les connaît les génies en herbe tombées aux oubliettes, Minou Drouet la poétesse de 7 ans admirée par Jean Cocteau, Roberto Benzi le chef d'orchestre enfant (il y a eu un film à sa gloire enfantine) Roberto qui? et d'autres encore sortis de ma mémoire, footballeur, joueur d'échec, coureur automobile exhibés enfants et adultes anonymes, sans oublier Richard Gasquet dont la carrière est certes honnête mais qui à 14 ou 15 ans après avoir gagné un banal tournoi moscovite a été baptisé par un journaliste le Mozart encore lui!) du tennis. Cette surmédiatisation lui a certainement nui obligé d'assurer un statut miroir aux alouettes, aux USA il faut avoir gagné quelques majeurs pour être reconnu, les exploîts enfantins on n'en a cure.



Pour revenir au jeune hollandais il y a tout lieu de croire que cette exposition médiatique lui sera néfaste. C'est vraiment n'importe quoi d'imposer à des académiciens la présence ne serait-ce qu'un jour par semaine d'un enfant certes à haut potentiel mais qui doit en irriter plus d'un.



Je ne veux pas être Cassandre mais je crains que cette publicité et cette mise en lumière prématurée fassent long feu et que tout se termine par une banale vie d'ingénieur, pourquoi pas de médecin avec en plus comme marqué au fer rouge le souvenir lancinant d'une célébrité qui aura accouché d'une souris.



Dr Hervé Isnard, Lyon