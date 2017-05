Peut-on faire des économies sur les bandelettes d’auto-surveillance glycémique?

Le coût lié à l’emploi des bandelettes de surveillance glycémique est un sujet de préoccupation pour les responsables des systèmes de santé. L’efficacité de la surveillance glycémique est maigre chez les diabétiques de type 2 non insulino-nécessitants, ne permettant qu’une réduction modeste des valeurs de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) à 6 mois et aucun changement significatif à 12 mois. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de systèmes de soins ont plafonné le remboursement des bandelettes pour ces patients, comme en France où, depuis 2011, elles sont remboursées dans la limite de 200 par an. C’est le cas aussi au Canada, où le nombre de bandelettes prises en charge est limité à 400 par an pour les patients dont les traitements comportent des molécules susceptibles d’être à l’origine d’hypoglycémies, et à 200 dans les autres cas.

Enquête sur des diabétiques insulino-nécessitants

La question se pose différemment pour les malades sous insuline. Les auto-contrôles glycémiques aident en effet les patients à modifier leurs habitudes hygiéno-diététiques, à ajuster leur traitement et à identifier les épisodes d’hypo ou d’hyperglycémies. Les recommandations conseillent des contrôles réguliers, à des rythmes variant selon les sociétés savantes qui éditent ces recommandations et selon les patients.

Une équipe canadienne a enquêté sur l’évolution de l’emploi de ces bandelettes chez des patients diabétiques de type 1 ou de type 2 insulino-nécessitants, pour lesquels le remboursement des bandelettes est limité à 3 000 par an (soit environ 8 par jour). L’objectif était d’évaluer les profils d’utilisation par rapport aux schémas d’insulinothérapie courants. L’enquête a relevé les variations d’utilisation des bandelettes d’auto-contrôle pendant 12 ans (2001 à 2013) au sein d’une cohorte de patients diabétiques de type 1 ou de type 2, sous insuline, inclus dans les registres d’une base de données administratives.

La tendance est plutôt à une sous-utilisation des bandelettes !

Pendant la durée d’observation, le nombre annuel de bandelettes utilisées est passé de 4,8 millions à 11,9 millions, avec une augmentation de 121 % du coût total. Mais pendant le même temps, le nombre de patients sous insuline croissait aussi, de 115 %, principalement des diabétiques de type 2. Ces derniers n’ont pas augmenté leur « consommation » de bandelettes, qui est restée stable à 1,5 bandelette par jour en moyenne par personne depuis 2004. En revanche, l’utilisation a augmenté chez les diabétiques de type 1, passant de 1,9 à 3 bandelettes par jour, ce qui semble s’expliquer par une augmentation de l’utilisation des insulines basales/rapides, qui nécessite des administrations plus fréquentes.

Il apparaît toutefois une sous-utilisation des bandelettes, dans les 2 groupes de patients, puisque 11 % des diabétiques de type 1 et 15 % des diabétiques de type 2 sous insuline n’ont employé aucune bandelette, et que 15 % et 28 % respectivement en ont utilisé moins de 1 par jour. Les auteurs semblent estimer que, plutôt que de pister les abus d’utilisation des bandelettes, il serait plus judicieux de diriger les efforts vers les nombreux patients qui ne se testent pas, et de préciser les risques associés à cette sous-utilisation.

Dr Roseline Péluchon