Peut-on soigner l’épidermolyse bulleuse jonctionnelle type Herlitz ?

L’épidermolyse bulleuse jonctionnelle généralisée, ou maladie de Herlitz, due à des mutations entraînant l’absence de laminine 332 à la jonction dermo-épidermique, est une maladie rapidement mortelle, pour laquelle on ne propose que des soins palliatifs. Cette étude allemande indique que la fréquence de la maladie de Herlitz est probablement plus élevée qu’on le pensait : ils ont recensé en 15 ans 76 patients, soit une incidence d’1 pour 150 000 naissances. Leurs mutations, qui concernent LAMA3, LAMB3, ou LAMC2, sont détaillées dans l’article. Chez deux de ces enfants, l’évolution a semblé un peu moins défavorable, avec une prise de poids satisfaisante au cours des premiers mois, et une atteinte cutanée relativement limitée. Ainsi, cette équipe a tenté un traitement par transfusion de cellules souches à partir d’un des parents, greffe de moelle dans un cas (publié en 2005) et de cellules souches sanguines dans l’autre cas. L’idée était de pouvoir ensuite pratiquer des greffes de peau à partir de la peau du donneur des cellules souches, ce qui a été fait chez un des enfants.

