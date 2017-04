Pharma 3D : une officine virtuelle pour les étudiants en pharmacie

Paris, le mercredi 5 avril 2017 - Conçue par Pascal Wehrlé, professeur d’université et responsable du parcours pharmacie d’officine à l’université de Strasbourg, Pharma 3D (http://pharma3d.unistra.fr) est une interface de réalité virtuelle à destination des étudiants en pharmacie qui se destinent à devenir officinaux. Elle a pour vocation de leur permettre de s’approprier et de mettre en application les enseignements théoriques qui leur sont dispensés et se destine également à servir de lien avec les différents acteurs académiques et professionnels pour lesquels elle se révèle également être un outil de premier choix.

Grâce à la réalité virtuelle, Pharma3D permet des mises en situation au travers de différents scénarios pédagogiques destinés à confronter les étudiants aux multiples situations qu'ils seront susceptibles de vivre lors de leur futur exercice professionnel. Son originalité réside dans l'articulation entre les pharmacies expérimentales physiquement présentes dans les facultés françaises et une officine virtuelle en 3 dimensions modélisée dans l'Environnement virtuel pour l'enseignement et la recherche (EVER). Ce dispositif sert principalement aux étudiants du parcours officine dès la 4e année jusqu’à leur examen de 6e année.

Un écosystème en constante évolution

Différents espaces constituent l’environnement de Pharma 3D, de la pharmacie actuelle à celle du futur, en passant par une vidéothèque, une salle de réunion ou encore un kiosque rempli de ressources professionnelles présentes sur le Net. En entrant virtuellement dans l’officine modélisée dans le simulateur, l’étudiant pourra constater que celle-ci dispose de toutes les fonctionnalités d’une pharmacie moderne : accueil au comptoir, prise en charge personnalisée dans l’espace de confidentialité, médicaments à prescription obligatoire, médicaments en libre accès, parapharmacie, orthopédie, etc. Un robot ainsi qu’un espace de "garde" se trouvent quant à eux à l’étage du bâtiment virtuel.

Conçue pour constamment évoluer en fonction des propositions suggérées par les utilisateurs, la « pharmacie du futur » se distingue notamment par des jardins suspendus de plantes officinales ! Dans l’espace "ordonnances", les visiteurs pourront s’essayer au jeu de rôle patient/pharmacien et l’avatar de ce dernier devra réaliser l’acte pharmaceutique à partir d’une des ordonnances du concours national Commentaire d’ordonnance. Un lecteur de carte vitale est cliquable et donne accès au dossier pharmaceutique du patient, tandis que le dictionnaire des spécialités pharmaceutiques est lui aussi consultable en ligne. Pharma 3D propose également des ressources vidéo présentant l’univers industriel et réalisées par l’université de Strasbourg, ainsi que d’autres plus spécifiquement orientées vers l’univers de l’officine et réalisées par d’autres facultés de pharmacie sous l’égide de l’Association pour la promotion des pharmacies expérimentales (APPEX).

Benoît Thelliez