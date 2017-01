Pharmacie : l’avenir du métier vu par les étudiants

Paris, le mardi 24 janvier 2017 - L’Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) vient de publier un Livre Blanc dans lequel elle livre sa vision de ce que devrait être idéalement l’avenir de ce métier « en constante évolution ». Pour l’association présidée depuis juillet dernier par Anthony Mascle, la profession qui est avant tout associée au conseil pharmaceutique doit ainsi renforcer son rôle dans la dispensation des Tests rapides à orientation diagnostique (TROD), notamment pour le VIH et le VHC, et l’assortir d’un accompagnement continu du patient.

Dans le même esprit, l’ANEPF considère que le pharmacien, en tant que professionnel de santé de proximité, a un rôle majeur à jouer dans le renforcement de la couverture vaccinale en France. Si le cas de la vaccination anti-grippale en officine qui sera expérimentée dès cette année sur tout le territoire est bien évidemment évoqué et salué comme il se doit, l’ANEPF attend plus et souhaite que « la vaccination fasse pleinement partie des missions du pharmacien ». L’association tient d’ailleurs à rappeler que « la couverture vaccinale est meilleure dans les pays où les pharmaciens peuvent vacciner ».

Nouvelles missions et nouveau mode de rémunération

Sans oublier toutes les actions de prévention auxquelles le pharmacien peut prendre part et le suivi des patients atteints de pathologies chroniques qu’il assume quotidiennement, les représentants des étudiants insistent sur une évolution du métier qui leur semble primordiale et encouragent ainsi le développement de la pharmacie clinique, tant à l’hôpital qu’en officine. Citant le Canada comme exemple, l’ANEPF appelle de ses vœux un pharmacien qui pourrait remplir de nouvelles missions : prolonger une ordonnance, prescrire des analyses, ajuster l’ordonnance d’un prescripteur, substituer un médicament en cas de rupture d’approvisionnement ou encore prescrire des médicaments lorsqu’aucun diagnostic n’est requis.

Concernant le modèle économique souhaité : aucune surprise. Constatant que « l’âge d’or de la rémunération à la marge est révolu », l’ANEPF estime que toutes les missions dévolues au pharmacien, dont la délivrance accompagnée d’un conseil pharmaceutique, doivent désormais être rémunérées. Ce changement de paradigme économique devra se faire « de façon progressive et de concert avec l’ensemble de la profession » afin que les officines « puissent absorber cette évolution ». Interprofessionnalité, dossier patient, maisons de santé, communication ou encore agencement des officines sont les autres thèmes abordés dans ce Livre Blanc qui est consultable en ligne sur le site de l’ANEPF.

Benoît Thelliez