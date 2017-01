Pharmacien et Youtubeur : il vulgarise l’action des médicaments grâce à de petites vidéos postées sur Internet

Paris, le jeudi 5 janvier 2017 - « Vous vous demandez comment fonctionnent les médicaments, mais vous n’avez jamais lu leur notice ? Le fait d’entendre les mots pharmacodynamie ou pharmacocinétique vous fait tourner de l’œil ? ». Autant de questions que l’on peut entendre dans la bande-annonce de la chaîne virtuelle Pharma Silica, hébergée sur le site de partage de vidéos YouTube et entièrement dédiée à la compréhension des mécanismes d’action des médicaments et autres produits vendus en pharmacie. Derrière ce concept, le micro et la caméra, se cache un seul homme : Etienne Thouveny, pharmacien diplômé depuis 3 ans qui exerce dans une officine du centre de Lille depuis 2006.

Après 6 années de pratique derrière le comptoir, ce jeune père de 28 ans s’est aperçu que les patients lui demandaient souvent les mêmes conseils et l’idée lui est alors venue de confectionner de petites vidéos informatives sur les médicaments afin de partager de manière simple et ludique son savoir en la matière. Il y a 6 mois, il a donc créé une chaîne sur YouTube baptisée « Pharma Silica » qui compte aujourd’hui une quinzaine de vidéos et revendique pas loin de 800 abonnés.

Des vidéos animées aussi drôles qu’informatives

Sur la page de présentation de Pharma Silica, E. Thouveny explique que « ce n’est pas parce que vous n’êtes pas pharmacien qu’il ne faut rien comprendre aux médicaments ». Interrogé par le quotidien régional La Voix

Du Nord, le jeune pharmacien explique avoir « reçu de bons commentaires de médecins » qui appartiennent comme lui à une communauté d’internautes baptisée « Vidéo sciences ». Un gage de reconnaissance important pour celui dont l’objectif est de vulgariser au maximum des connaissances scientifiques parfois complexes, sans pour autant négliger un seul instant la sécurité des patients. L’avertissement est d’ailleurs en bonne place sur sa page YouTube : « Pharma Silica est une série de vulgarisation santé, mais qui ne se substitue pas à votre médecin ou pharmacien ! ».

Savoir si les différentes spécialités à base de paracétamol agissent de la même manière chez tout le monde, connaître toutes les applications du bicarbonate de soude ou encore comprendre le principe d’immunochromatographie qui est celui des tests de grossesse est rendu possible en seulement quelques minutes grâce à des vidéos parfaitement réalisées où le discours clair et informatif est soutenu par des animations aussi précises que teintées d’humour. L’une d’elles a d’ailleurs connu un succès certain (plus de 15 500 vues) et généré de nombreux commentaires. Intitulée « Purple Drank, ou comment faire n’importe quoi avec des médicaments », la vidéo explique certes comment fabriquer ce dangereux cocktail à la mode chez les adolescents qui associe soda, sirop codéiné et antihistaminique, mais elle liste surtout l’ensemble des risques auxquels s’exposent ceux qui en consomment. Dans la Voix Du Nord, E. Thouveny estime d’ailleurs qu’il est bien dans son rôle de pharmacien en s’étendant « sur les effets dévastateurs de ce mélange qui peut être mortel ».

Personne de sensé ne devrait d’ailleurs pouvoir le contredire sur ce point.

Benoît Thelliez