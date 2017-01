Pharmacies d’officine : appel à la grève des gardes et à une journée d’action fin janvier

Paris, le mercredi 4 janvier 2017 - Ils étaient presque tous présents, le 03 janvier, au siège de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine (USPO), pour annoncer une mobilisation générale de la profession à la veille de la négociation conventionnelle avec l’Assurance maladie qui fixera les grandes orientations économiques du secteur pour les cinq années à venir.

Aux côtés de Gilles Bonnefond, président de l’USPO, quatre autres présidents d’organismes représentatifs des pharmaciens officinaux ont fermement exposé leur volonté d’unir leurs forces et de peser de tout leur poids pour faire aboutir leurs revendications : Laurent Filoche, président de l’Union nationale des groupements de pharmaciens d'officine (UDGPO), Christian Grenier, président de FEDERGY, la Chambre syndicale des groupements et enseignes de pharmacies, Lucien Bennatan, président de Pharmacie référence groupe (PHR) et Anthony Mascle, président de l’Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF).

Ne pas négocier dans le brouillard

Si les sujets d’achoppement avec les tutelles ne manquent pas, c’est bien l’imminence de la négociation de la nouvelle convention pharmaceutique en février qui concentre toutes les attentions. Alors que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait promis à l’automne dernier un accompagnement de la profession par un financement pluriannuel et l’envoi d’une lettre de cadrage au directeur général de l’Union des caisses d’assurance maladie (UNCAM), Nicolas Revel, cette dernière semble pour le moment s’être perdue dans la nature. « Elle devait arriver fin novembre, mais elle n’est toujours pas là », dénonce G. Bonnefond, qui ajoute que « plus le temps passe et plus la parole de la ministre s’affaiblit ». Selon lui, la stratégie qu’on leur oppose est aisément identifiable : « Ils tentent de jouer la montre ».

Alors que G. Bonnefond affirme qu’il n’a « pas le droit, en tant que responsable syndical, de s’engager dans une négociation obscure », L. Bennatan regrette pour sa part que l’on « essaye encore une fois d’acculer la profession » pour qu’elle soit « démunie au moment de négocier l’enveloppe ». Face à la crainte d’être une nouvelle pris pour les vaches à lait d’un système au sein duquel leur marge ne cesse de se réduire (-3,3 % entre 2014 et 2016), les représentants des pharmaciens d’officine réunis pour la circonstance prônent l’union. « Tous les pharmaciens veulent que nous parlions d’une même voix », expose ainsi L. Filoche, tandis que C.

Grenier rappelle qu’ils « ont absolument besoin que les deux syndicats s’entendent » et parlent d’une même voix. Si la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) ne s’est pour l’heure pas associée au mouvement unitaire, tous espèrent qu’elle le fera après son conseil d’administration du 11 janvier.

Une semaine de grève des gardes

Outre la négociation de la convention nationale pharmaceutique dans laquelle les syndicats ne veulent pas rentrer à l’aveugle, le projet d’ordonnance sur le réseau officinal assorti d’un pouvoir dérogatoire laissé aux Agences régionales de santé (ARS) de décider d’installation dans des zones de passage est également l’un des points chaud de la rentrée. Une réunion sur ce thème avec la Direction générale de l’offre de soins est d’ailleurs prévue le 25 janvier. Par ailleurs, le « harcèlement des pharmaciens officinaux par les contrôleurs des Caisses », jugé « insupportable » par G. Bonnefond est un élément supplémentaire qui ajoute à l’exaspération de toute la profession.

Au menu des actions prévues et pour lesquelles les syndicats présents ont d’ores et déjà commencé à mobiliser leur base : une grève des gardes qui s’étalera du 23 au 29 janvier et une journée de mobilisation le 26 janvier. Selon leur localisation géographique, les manifestations seront précédées par la fermeture des officines et à destination des ARS, Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ou préfectures. L’ANEPF a également annoncé qu’elle participera d’une manière ou d’une autre au mouvement par le biais d’actions qui seront décidées prochainement.

Benoît Thelliez