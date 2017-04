Pièce manquante

Lisbonne, le samedi 1er avril 2017 – L’histoire de l’évolution humaine comporte encore quelques zones d’ombre que l’archéologie, la paléontologie et la biologie tentent d’élucider. L’origine des Néandertaliens continue notamment d’être l’objet de passionnantes recherches. Pour les mener, les scientifiques disposent aujourd’hui d’une nouvelle pièce centrale : un crâne d’hominidé datant de 400 000 ans.

Ce dernier a été découvert en 2014 sur le site d’Aroeira au Portugal. Deux ans ont été nécessaires pour l’extraire délicatement d’un bloc de pierre dont il était prisonnier. Ces opérations minutieuses ont été réalisées à l'Institut de paléoanthropologie de Madrid comme le décrit un consortium international d'archéologues dans les Compte-rendus de l'Académie américaine des sciences (PNAS). La datation du crâne a été établie en s'appuyant sur les sédiments et stalagmites dans lequel il était enfermé. Le caractère crucial de cette découverte tient au fait qu'il s'agit du plus vieux crâne d'hominidé retrouvé dans cette région par ailleurs essentielle "pour comprendre les origines et l'évolution de l'homme de Neandertal", indique Rolf Quam, professeur adjoint d'anthropologie à l'université Binghamton (New York).

Les travaux des chercheurs vont donc désormais se concentrer sur les traits de cet hominidé qui pourrait être un ancêtre de l'homme de Néandertal. Le crâne sera présenté au public lors d'une exposition sur l'évolution de l'homme à Lisbonne en octobre.

M.P.