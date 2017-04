Piroplasmoses transmises par les tiques: apports de l’écologie de la santé

De par leur régime alimentaire exclusivement hématophage à tous leurs stades de développement, la longueur de leurs repas sanguins et la quantité de sang ingéré, les tiques sont les vecteurs d’une grande diversité d’agents pathogènes, comprenant des virus, des bactéries et des eucaryotes. Parmi ces derniers, aux côtés de certaines filaires (métazoaires, nématodes), les tiques transmettent aussi des protozoaires et notamment des Piroplasmida (le groupe frère des Haemosporida comprenant notamment Plasmodium ; Alveolata, Apicomplexa), comprenant les genres Babesia et Theileria. Ces organismes unicellulaires, diploïdes, sont exclusivement transmis par des tiques. Après une multiplication asexuée dans les hématies de leur hôte vertébré, qui conduit à leur destruction (d’où les symptômes d’anémie, de fièvre, ou d’hémoglobinurie), les piroplasmida réalisent la phase sexuée de leur cycle de développement uniquement dans le tube digestif des tiques, avant de migrer dans les glandes salivaires, d’où ils pourront être injectés à un nouvel hôte vertébré lors du prochain repas sanguin de la tique. Ces « interactions durables » entre Piroplasmida et tiques sont le fruit d’une longue co-évolution depuis plus de 50 millions d’années. Même avec des outils moléculaires puissants et la connaissance du génome complet de plusieurs représentants de ces deux genres, établir les relations phylogénétiques entre ces différentes espèces reste un challenge, suggérant l’existence d’importants flux de gènes entre espèces, associé à de nombreux réarrangements et échanges chromosomiques. Malgré les difficultés pour établir la taxonomie de ce groupe, plusieurs dizaines d’espèces de Babesia et de Theileria ont été décrites, associées à diverses espèces d’oiseaux et de mammifères et il en reste très probablement encore beaucoup à décrire. Plutôt qu’établir un « catalogue » de ces espèces, cet exposé prend le parti de choisir quelques-unes des infections liées à des Piroplasmida, et d’illustrer comment une meilleure connaissance de la biologie de ces parasites, de leurs vecteurs et de leurs hôtes permet de mieux comprendre l’épidémiologie de ces maladies et ainsi proposer des méthodes de lutte contre ces infections.

La piroplasmose canine illustre que la progression spatiale de ces maladies peut être liée à l’installation du vecteur dans de nouveaux territoires. A côté du changement climatique, impliqué dans la progression vers le nord de certaines espèces de tiques, les changements globaux sont probablement impliqués dans cette évolution, notamment ici à travers l’augmentation des déplacements humains et du transport d’animaux.

En région tropicale, les piroplasmoses bovines constituent un des principaux fléaux de l’élevage. Depuis plus d’un siècle et l’utilisation de « bains détiqueurs » contenant de l’arsenic, la lutte contre cette maladie passe par l’utilisation d’acaricides, de plus en plus massive. En raison de cette pression de sélection due à l’homme, les tiques ont évolué – l’apparition de mutation étant favorisée par la taille importante de leurs populations (plusieurs dizaines de milliers d’oeufs pondus par femelle chez certaines espèces tropicales). Suite aux développements de résistance, les éleveurs ont dû augmenter les doses d’acaricides ou ont eu recours à de nouveaux produits. Néanmoins, à chaque introduction de nouvelles molécules, des cas de résistances chez les tiques ont été décrits (généralement moins de 10 ans après leur mise sur le marché).

Comme les principes actifs des acaricides correspondent aux mêmes molécules que celles utilisées contre les insectes, il faut être conscient que l’utilisation massive des acaricides contre les tiques pourrait aussi conduire à l’apparition de résistance chez de nombreux arthropodes hématophages, y compris des espèces qui s’attaquent aussi à l’homme, ce qui pourrait conduire à réduire l’arsenal dont on dispose contre ces vecteurs.

En zone tempérée, les piroplasmoses bovines sont contrôlées de façon relativement satisfaisante par l’utilisation de molécules antiparasitaires. Cependant, la Babesia concernée (B. divergens) est aussi une maladie zoonotique. Ce concept illustre l’interdépendance entre l’homme et les animaux quant à leur santé. Dans le cas de ces maladies vectorielles, pour bien comprendre l’épidémiologie de ces maladies, il faut donc intégrer le rôle des différents animaux, aussi bien chez les animaux de production (qui sont utilisés par les tiques comme hôte de nourrissage) que ceux de la faune sauvage. On peut ainsi s’interroger sur les interactions entre les différentes espèces de Babesia (comme par exemple B. capreoli, particulièrement abondante chez le chevreuil) et la prévalence de ces maladies chez les bovins (où seule B. divergens a été observée). La faune sauvage peut ainsi occasionner un « effet dilution » qui va contribuer à diminuer le risque de contracter certaines maladies comme la maladie de Lyme.

La piroplasmose due à Babesia (en fait plutôt une Theileria !) microti constitue un exemple de maladie zoonotique observée aussi chez des représentants de la faune sauvage (ici des petits rongeurs) mais pas la faune domestique. Elle illustre le rôle d’espèces de tiques généralistes qui pourraient constituer des « passerelles » pour certains pathogènes, qui resteraient sinon confinés à certains compartiments particuliers de la faune sauvage.

A travers ces exemples tirés de 4 types de piroplasmoses différents, on perçoit l’importance de la prise en compte des relations entre ces systèmes complexes impliquant de nombreuses espèces chez les 3 types de partenaires (vecteurs, hôtes et micro-organismes). Il faut donc appréhender les pathosystèmes de façon intégrée, au sein de l’écosystème (et non isolément dans le cadre de l’interaction entre 1 espèce de pathogène, 1 de tique et 1 d’hôte). Par ailleurs, l’environnement - aussi bien abiotique (température, humidité..) que biotique – agit sur chacun de ces partenaires mais aussi sur leurs interactions. Cet approche d’écologie de la santé (ou One Health) apparait donc particulièrement utile pour mieux comprendre l’épidémiologie de ces maladies et pour mettre en place de nouvelles méthodes de lutte.

Les maladies résultent d’interactions complexes entre 3 compartiments correspondant aux pathogènes, aux hôtes et aux vecteurs (dans le cas des maladies vectorielles). La biodiversité de ces 3 compartiments peut être considérée à l’échelle des communautés (chaque cercle grisé correspondant alors à une espèce) ou à l’échelle intraspécifique. La variation en taille des cercles illustre la variabilité de fréquence ou de densité de l’espèce à l’intérieur de l’écosystème. Les interactions à l’intérieur ou entre chaque compartiment peuvent être directes (compétition par exploitation, parasitisme, pathogénie…) ou indirectes (apparent competition…), synergiques ou antagonistes et sont illustrées par des flèches.

Dr Olivier Plantard, directeur de recherche à l’INRA, UMR INRA-Oniris « Biologie, Epidémiologie et analyse de risque en santé animale », Nantes.