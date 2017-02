Place du marqueur HE4 dans le diagnostic précoce du cancer de l’ovaire

V. DOCHEZ,

Centre Hospitalier Universitaire, Nantes



Le cancer ovarien est la 5e cause de mortalité par cancer chez la femme dans le monde (1). Il est diagnostiqué dans plus de 70 % des cas à un stade avancé. Le taux de survie moyen à 5 ans est donc très faible, de l’ordre de 30 % (taux de survie à 5 ans : stade I ou II > 70 %, stade III ou IV entre 20 et 40 %)(2). Parmi les lésions ovariennes, plus de 90 % de celles détectées en préménopause et plus de 60 % de celles détectées en postménopause sont bénignes(3). Afin d’aider au diagnostic de cancer de l’ovaire, certains marqueurs tumoraux ont été évalués.

Le Carbohydrate Antigen 125 ou CA125 a été décrit au début des années 1980 (4). Son taux sérique peut être augmenté en cas de cancer de l’ovaire, mais il est peu sensible dans les stades précoces (5). De plus, il peut également être augmenté dans d’autres situations physiologiques ou pathologiques (menstruations, grossesse, endométriose, maladies inflammatoires de la plèvre ou du péritoine) (6). D’autres marqueurs ont alors été développés afin d’être plus pertinents dans le diagnostic de cancer comme l’ Human Epididymis Protein 4 également appelé HE4(7). Ce biomarqueur semble surexprimé en cas de cancer de l’ovaire(8). Nous souhaitons faire ici un état des lieux de l’utilisation d’HE4 dans le diagnostic de cancer de l’ovaire.

Apport d’HE4 dans le diagnostic précoce de cancer de l’ovaire

En 2013, des Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) ont été publiées par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) concernant la prise en charge des lésions ovariennes. Le terme de « tumeur ovarienne présumée bénigne » (TOPB) a alors été introduit comparativement au terme plus usuel de lésion ovarienne ou de kyste ovarien (4) avec pour définition : « Les TOPB correspondent à une situation clinique fréquente : la découverte d’une lésion ovarienne qui de prime abord n’évoque pas un cancer de l’ovaire, mais qui est une formation tumorale ovarienne (plus souvent un kyste mais pas toujours), dont le diagnostic à la fois positif (nature de la lésion) et différentiel (écarter une tumeur maligne) nécessite des explorations complémentaires qui doivent être hiérarchisées afin de proposer une conduite à tenir (abstention, surveillance, traitement) adaptée à la lésion et au contexte clinique, en premier lieu à la patiente » (4). Alors que le CA125 est souvent dosé en pratique courante devant un kyste de l’ovaire, compte tenu de sa faible spécificité et de son augmentation dans certaines situations physiologiques, son utilisation est donc finalement peu discriminante. C’est pourquoi de nouveaux marqueurs ont été étudiés afin d’améliorer le diagnostic précoce des cancers de l’ovaire ; tel est le cas d’HE4. HE4 est une glycoprotéine de la famille des protéines acides du lactosérum à quatre ponts disulfures, appelées whey acidic fourdisulfide core, d’où son autre nom de WFDC2. Elle fait parie de la plus grande famille des protéines appelées WAP pour whey acidic protein. Les gènes codant pour ces protéines WAP sont principalement localisés sur le chromosome 20q12-13.1 (9). HE4 a initialement été isolée dans l’épididyme comme jouant un rôle dans la maturation du sperme(10). Ce biomarqueur n’est que faiblement exprimé dans l’épithélium des issus des appareils respiratoire et reproducteur, mais il est surexprimé en cas de tumeur ovarienne, particulièrement en cas de cancers endométrioïdes (8). De plus, il semble que HE4 soit moins fortement exprimé dans les carcinomes ovariens à cellules claires que dans les autres cancers épithéliaux de l’ovaire(11). Dans l’étude de Yanaranop et coll.(12), il était retrouvé une spécificité de 86 %. Par ailleurs, l’aire sous la courbe ROC d’HE4 était meilleure que celle du CA125, avec respectivement des valeurs de 0,893 et

0,865(13). Ces données sont confortées par une récente étude multicentrique italienne portant sur 387 patientes, qui a montré que l’utilisation d’HE4 dans le diagnostic de cancer épithélial de l’ovaire semble plus intéressante que celle du CA125(14). Alors que le taux du CA125 est augmenté dans les endométriomes, HE4 semble stable(15,16). Dans l’étude de Chen et coll.(17), le taux de HE4 chez les patientes présentant un endométriome était comparable à celui des patientes du groupe tumeur ovarienne bénigne (53,0 pmol/l versus52,8 pmol/l). Ceci semble explicable par le fait qu’il n’existe pas de surexpression du gène codant pour HE4 dans les lésions endométriosiques(18). Une étude récente a d’ailleurs confirmé que HE4 était un meilleur outil d’orientation diagnostique que le CA125 dans le cancer de l’ovaire chez les patientes présentant de l’endométriose(36). De plus, quelques études ont évalué l’association des dosages de CA125 et de HE4. L’aire sous la courbe ROC de l’association de ces 2 marqueurs est élevée, variant de 0,96 (IC95 % : 0,93-1)(17) à 0,91 (IC : 86,7-96,0)(19). L’association des dosages du CA125 et d’HE4 semble donc être un outil diagnostique performant dans le diagnostic des cancers de l’ovaire et peut être utilisée en plus des marqueurs pris séparément.

Différentes méthodes de dosage

Pour doser ce nouveau marqueur, une première méthode de dosage immuno-enzymaique (EIA) a été proposée(20). Il s’agissait d’une méthode de dosage immuno-enzymaique par liaison d’enzyme de type ELISA. Depuis, de nouvelles méthodes automatisées ont été développées et évaluées comme l’électrochimiluminescence (ECLIA) ou la chimiluminescence avec microparticule (CMIA).Une récente étude de Ferraro et coll.(21)s’est justement intéressée à évaluer ces différentes procédures de dosage d’HE4. Dans cette étude comparant différents procédés de dosage de HE4, il a été démontré que l’ECLIA et la CMIA possèdent une bonne comparabilité avec la méthode de référence et peuvent donc être utilisées en pratique courante. En revanche, une moyenne différente a été retrouvée selon la technique immunologique utilisée ; cela confirme bien que la valeur retrouvée pour le marqueur HE4 doit toujours être interprétée en fonction de la technique immunologique utilisée. Le seuil de 70 pmol/l est souvent utilisé chez les patientes préménopausées et celui de 140 pmol/l chez les patientes ménopausées ; mais parfois, seul le seuil de 140 pmol/l est utilisé. Comme les méta-analyses prennent en compte des études avec des méthodes de dosage d’HE4 différentes, leurs résultats doivent être analysés avec précaution.

HE4 et l’algorithme ROMA

HE4 peut donc être utilisé seul, en association avec le CA125 ou dans le cadre d’un algorithme appelé ROMA pour Risk of Ovarian Malignancy Algorithm (22). Cet algorithme associe le taux de HE4 et de CA125 en fonction du statut ménopausique de la patiente. Selon la technique immunologique utilisée pour le dosage du CA125 et de HE4, la valeur seuil permettant de classer les patientes dans un groupe à faible ou à haut risque peut donc varier( 23). Il est donc essentiel de connaître la méthode d’analyse ou de se référer aux normes établies par le laboratoire exécutant l’examen afin de pouvoir interpréter de façon adéquate les résultats de cet algorithme. Dans une méta-analyse de 2012, l’algorithme ROMA a montré une spécificité moins bonne que celle associée au dosage d’HE4 (84 % versus94 %), mais meilleure que celle associée au dosage du CA125 (84 % versus78 %)(24). Par ailleurs, dans cette méta-analyse, l’aire sous la courbe ROC de l’algorithme ROMA était supérieure à celle d’HE4 ou du CA125 (0,93 ; 0,82 et 0,88, respectivement), tout comme dans la méta-analyse de Wang et coll.(25) (0,91 ; 0,89 et 0,87, respectivement). Une autre méta-analyse de Kaijser et coll.(26) a retrouvé une sensibilité de ROMA entre 76 et 86 %, pour une spécificité évaluée entre 74 et 95 %, malgré des techniques de dosage des marqueurs différentes. Ces études montrent donc que HE4 et ROMA semblent être de nouveaux marqueurs d’intérêt dans le dépistage du cancer de l’ovaire. Il faut toutefois noter qu’il est difficile d’interpréter les résultats de ces méta-analyses. En effet, que ce soit dans celle de Ferraro et coll.(27), celle de Li et coll.(24)et plus récemment celle de Wang et coll. (25), les études analysées utilisaient des techniques de dosage du CA125 et d’HE4 – et donc indirectement de ROMA – différentes.

Intérêt d’HE4 dans le suivi après traitement

Dès 2012, l’utilisation d’HE4 afin de prédire le risque de récidive de cancer était avancée(28). Le dosage conjoint du CA125 et d’HE4 semblait meilleur que l’utilisation des marqueurs pris isolément. Une récente étude concernant des patientes ayant bénéficié d’un traitement par chirurgie, puis chimiothérapie dans le cadre d’un cancer de l’ovaire avancé, confirme ces résultats (29). HE4 prédisait le risque de récurrence de façon significative (p = 0,02). HE4 pouvait même sembler meilleur que le CA125 avec une sensibilité respectivement de 91,3 % et 52,7 % et une valeur prédictive positive de

87,5 % et 85,7 %. De plus, en cas de récidive, l’augmentation d’HE4 serait de 5 à 8 mois plus précoce que celle du CA125(30). Le dosage d’HE4 peut donc sembler utile dans le suivi après traitement pour évaluer le risque de récidive.

Intérêt d’HE4 chez les patientes mutées BRCA1 ou BRCA2

On estime qu’environ 2 femmes sur 1 000 sont porteuses d’une mutation BRCA1/2. La présence d’une de ces mutations augmente de façon significative le risque de cancer du sein ou de l’ovaire. Le risque de développer un cancer de l’ovaire est d’environ 40 % en cas de mutation du gène BRCA1 et 10 % en cas de mutation du gène BRCA2, alors qu’il n’est que de 1 % dans la population générale. C’est pourquoi la Haute Autorité de Santé (HAS) et les différentes sociétés savantes dont le CNGOF ont émis des recommandations pour la prise en charge du risque ovarien dans cette population à haut risque génétique. Un examen clinique annuel est donc recommandé, associé à une échographie pelvienne par voie sus-pubienne et endovaginale, idéalement en début de cycle, à partir de 35 ans. Compte tenu de la survenue fréquente de cancer d’intervalle entre les consultations de suivi(31), il est proposé aux patientes, après réunion de concertation pluri disciplinaire et un délai de réflexion d’au moins 4 mois, une annexectomie prophylactique à partir de 40 ans, chez les patientes mutées BRCA1, et à partir de 45 ans, chez les patientes mutées BRCA2 (32). L’utilisation du CA125 dans le suivi annuel peut être proposée, mais n’est pas recommandée à ce jour par l’Institut National du Cancer (INCa). Le dosage d’HE4 en association au CA125 dans le cadre du suivi annuel pourrait avoir un intérêt dans le dépistage de cancer de l’ovaire dans cette population à risque, mais de plus amples études semblent nécessaires (33).

Conclusion

En cas de kyste de l’ovaire, HE4 est à ce jour un marqueur très intéressant dans le dépistage précoce du cancer de l’ovaire. En revanche, d’autres études semblent nécessaires pour évaluer ce marqueur devant une tumeur ovarienne présumée bénigne. Le dosage d’HE4 peut également sembler utile dans le suivi après traitement pour évaluer le risque de récidive.

