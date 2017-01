Plaques d'athérome: difficile de résister à l'evolocumab !

L'étude GLAGOV a été l'un des moments forts de la dernière réunion de l'American Heart Association. Retour pendant ces JESFC 2017 sur des résultats qui laissent bien augurer de la suite.

L’étude a concerné 968 coronariens symptomatiques et une sténose de 20 à 50 % sur le vaisseau cible. Ces patients devaient avoir sous statine (à dose stable de statine depuis au moins 4 semaines) un cholestérol-LDL (cLDL) > 80 mg/dl ou entre 0,6 et 0,8 en cas d’autres facteurs de risque.

Après évaluation initiale de la lésion par échographie endocoronaire, les patients ont été randomisés vers un bras statine seule (SS) ou statine + evolocumab (S+E) 420 mg/mois en SC (484 sujets dans chaque bras) pour une période de 18 mois à l'issue de laquelle la lésion a été réévaluée par échographie endocoronaire.

Le taux initial moyen de cLDL étaient de 92 mg/dl. Ce dernier est resté stable (93 mg/dl) dans le bras SS alors qu'il est descendu à 36 mg/dl dans le bras S+E (le maximum de la baisse étant obtenue en moins de 8 semaines).

La proportion de variation du volume de l'athérome (∆va %) qui est le critère d'évaluation principal de cette étude a diminué de 0,95 % dans le bras S+E alors qu'il a augmenté de 0,05 % dans le bras SS (p < 0,0001).

Les résultats vont dans le même sens lorsque le ∆va est exprimé en volume respectivement –5,8 versus –0,9 mm3 (p < 0,0001).

Une régression est plus souvent observée dans le bras S+E que dans le bras SS respectivement 64,3 % versus 47,3 % (p < 0,0001).

Les résultats sont encore plus spectaculaires chez les sujets ayant initialement un cLDL < 70 mg/dl. Ce niveau s'établit à 70 mg/dl dans le bras SS et à 24 mg/dl dans le bras S+E, les ∆va % respectifs étant de 0,35 versus 1,97 % (p < 0,0001) et avec près de 2 fois plus de patients présentant une régression dans le bras SE (81,2 % versus 48,0 % ; p < 0,0001).

Certains parlent déjà de l'intérêt d'obtenir des taux de cLDL "de nouveau né". Cela peut se faire, semble-t-il, sans problème particulier de tolérance. Reste maintenant à démontrer que cela s'accompagne d'une diminution de la morbi-mortalité cardiovasculaire.

A suivre.

Dr Jean-Claude Lemaire