Plus de tétanos maternel et néonatal au Pakistan ?

Paris, le mardi 31 janvier 2017 - Très peu présent dans les pays riches, le tétanos reste une cause importante de mortalité materno-infantile dans les pays en développement, révélant des inégalités d’accès à l’hygiène, à la prévention et aux soins. En l’absence de moyens de réanimation sophistiqués, le tétanos néonatal provoque le décès du bébé. L’infection menace aussi les femmes qui avortent ou accouchent dans de mauvaises conditions d’hygiène.

Du fait de l’éloignement des populations touchées, les décès imputables au tétanos maternel et néonatal (TMN) sont sous notifiés, mais on estime que plusieurs dizaines de milliers de femmes et 49 000 bébés (2013) en meurent dans le monde chaque année.

Eradication ?

Bien sûr, l’agent infectieux ne peut pas être éradiqué (comme la variole ou bientôt la polio) car les spores du bacille tétanique résistent au temps qui passe comme au temps qu’il fait. Mais on peut éliminer le TMN par la vaccination des mères et le respect de l’hygiène lors de l’accouchement. Ainsi, depuis 2000, 41 pays ont "éradiqué" le TMN - les derniers étant l’Iraq (2013) et l’Egypte (2007). Il persiste encore cependant, en tant que problème de santé publique majeur, dans 18 pays dont 5 de la région Méditerranée orientale (Afghanistan, Pakistan, Somalie, Soudan et Yémen).

Soins traditionnels du cordon

Pays le plus peuplé de cette Région, le Pakistan est au second rang mondial pour le taux de mortinatalité. En 2016, une évaluation des efforts d’élimination a étudié 2877 naissances au Pendjab, province la plus peuplée, où la mortalité néonatale atteint les 55 pour mille. Sur les 176 décès signalés, aucun n’était imputable au tétanos (la plupart étaient liés aux mauvaises conditions de l’accouchement).

Les efforts du pays, appuyés par l’UNICEF et l’OMS, ont donc porté leurs fruits, se réjouit l’OMS, tout en préconisant le maintien des mesures prises (vaccination généralisée et ciblée sur les femmes enceintes et les zones à risque) et le renforcement des informations sanitaires concernant notamment le soin du cordon, sur qui on applique encore parfois des substances traditionnelles : huile, khôl, beurre, cendre...

D’après le REH 20 janvier 2017, n°3

Dr Blandine Esquerre