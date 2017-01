Plusieurs cas de grippe H7N9 dans l’est de l’Asie

Hong-Kong, le vendredi 30 décembre 2016 - Les autorités hongkongaises ont confirmé deux cas humains de grippe liée au virus de la grippe aviaire, H7N9.

Pour le premier patient, un homme âgé de 75 ans, le diagnostic a été porté à son retour d'une visite dans la province voisine du Guangdong, en Chine continentale, où il avait acheté un poulet sur un marché. Il est décédé dimanche.

La souche H7N9 a été mise en évidence depuis chez un homme de 70 ans qui avait récemment voyagé dans les villes chinoises de Shenzhen et Zhongshan. Le malade a été hospitalisé dans un état stable et tous ses proches font l'objet d'un suivi médical.

Le gouvernement précise que les cas de grippe aviaire devraient augmenter du fait de la baisse des températures.

Les services sanitaires de Shanghai ont elles aussi confirmé un cas de contamination par le virus H7N9 chez l'homme, rapporte ce vendredi l'agence de presse Chine nouvelle. C’est le deuxième cas de contamination dans la ville chez l'homme ce mois-ci.

Rappelons que la souche H7N9 a tué plus de 200 personnes depuis mars 2013 en Chine et que l'inquiétude grandit face à la propagation de la grippe aviaire chez les volailles en Chine continentale mais aussi en Corée du Sud et au Japon, où les autorités ont procédé à des abattages massifs.

FH