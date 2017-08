PMA pour les couples de femmes : la France est-elle prête ?

Paris, le samedi 15 juillet 2017 – Même si le calendrier n’est pas encore établi, le gouvernement devrait défendre une modification des lois régissant l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) afin qu’elle soit accessible à toutes les femmes et notamment à celles vivant en couple avec une autre femme. Bien que les derniers sondages conduits sur le sujet confirment que la majorité de l’opinion publique est favorable à cette évolution, le gouvernement n’ignore pas que le passage de ce texte sera sans doute difficile. Pourtant, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, veut croire que la France « est prête ». Elle s’est exprimée dans ce sens, mais non sans une certaine ambiguïté, dans une interview accordée à France Inter mardi 11 juillet, dont la teneur est rapportée sur son blog par le médecin et journaliste Jean-Yves Nau. « Il faut qu’une société soit prête, dans son ensemble, pour avancer. Donc j’attends de voir ce que disent les Français sur ce sujet » a d’abord indiqué le ministre avant de poursuivre quand le journaliste lui demande si, selon elle, la France, est « prête » : « Il me semble qu’elle est prête. Le Conseil Consultatif National d’Ethique contient en son sein toutes les sensibilités. Donc s’il a rendu un avis favorable, je pense que la société y est prête ». Cette argumentation sophistique n’a pas manqué d’être épinglée par Jean-Yves Nau qui constate que l’on « voit une ministre dire attendre ce que les Français diront, et en même temps, dire que la France est prête. Et, pour légitimer ce petit tour de bonneteau logique, se servir du Comité national d’éthique. C’est oublier que ce Comité ne s’est pas, loin s’en faut, prononcé à l’unanimité. C’est aussi postuler une hérésie : que ce Comité, parce qu’il est tenu "contenir en son sein toutes les sensibilités" légitimerait, dans ses avis, les décisions à venir du pouvoir législatif. Ce serait oublier que ces avis ne sont que consultatifs. Et, en l’occurrence, c’est omettre que l’avis cité comporte nombre de codicilles essentiels qui interdisent toute caricature binaire. C’est dire, en d’autres termes, que le sujet est un peu plus compliqué que la ministre aimerait le laisser penser » conclut-il.

Un ordre des priorités difficile à établir

Ainsi, on le voit, les observateurs invitent le gouvernement à ne pas sous-estimer les obstacles qui pourraient se dresser devant eux. D’autant plus que de nombreuses considérations techniques s’ajouteront au débat général. C’est le médecin et journaliste Jean-Daniel Flaysakier qui le rappelle sur son blog. Il note ainsi qu’ « Au-delà du débat politique et philosophique qui ne va pas manquer d’être agité, il y a au moins deux points sur lesquels il faudra apporter de toute façon des réponses ». La première concerne la rareté des dons de sperme. Jean-Daniel Flaysakier rappelle qu’aujourd’hui les couples hétérosexuels qui souhaitent bénéficier d’une insémination artificielle avec donneur (IAD) doivent généralement patienter pendant dix-huit mois avant d’obtenir satisfaction. Dans ce contexte, quelle place sera donnée aux couples de femmes ? « Une fois la procédure ouverte à toutes, comment va-t-on fixer les priorités ? Il faudra bien, si la pénurie dure, faire des choix. Entre une stérilité médicale avérée et un désir d’enfant non rempli en raison de conditions autres que médicales, qui doit passer en premier ? » interroge Jean-Daniel Flaysakier qui fait écho à des questions également soulevées (mais laissées sans réponse) par le Comité d’éthique.

L’essentielle question de la prise en charge

Le journaliste de France 2 revient également sur un point qui a lui aussi déjà suscité quelques commentaires : celui du coût. « Face à ce qui n’est en aucun cas une infertilité d’un des membres du couple, mais qui correspond à ce qu’on nomme désormais une "stérilité sociétale", qui doit payer les sommes impliquées dans la réalisation d’une procédure d’assistance une fois encore "médicale" ? Est-ce un geste qui ne doit pas être pris en charge, créant de fait une distorsion et une inégalité entre les couples féminins en fonction de leurs revenus. Faut-il moduler la prise en charge en fonction des ressources ? Faut-il enfin faire supporter le coût à la collectivité ? Dans ce cas, comment expliquer alors que d’autres situations pathologiques soient moins bien prises en charge ? On ne coupera pas à des arguments concernant, par exemple, les soins dentaires ou la prise en charge des lunettes » prévient Jean-Daniel Flaysakier qui considère impossible de faire l’impasse sur ces interrogations. « Les mentionner est une obligation et les réfuter au prétexte qu’ils vont à l’encontre des droits des personnes homosexuelles serait une erreur » affirme-t-il.

Par ailleurs, il est probable que l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires relance les discussions sur d’autres limites aujourd’hui imposées à la PMA et qui visent les couples hétérosexuels, au premier rang desquelles l’âge. Aujourd’hui, la loi est muette sur le sujet : seules les restrictions de prise en charge par la Sécurité sociale des actes de PMA pour les femmes sont une indication. Pour les hommes, il n’existe que des règles tacites appliquées de façons diverses par les centres. Cependant, une tendance générale se dessine : le rejet des dossiers dont l’homme présente un âge supérieur à 65 ans. Monsieur et Madame E., dont le cas est rapporté sur le blog de la journaliste du Monde Rafaele Rivais, en sont témoins. Pierre E., âgé de 70 ans, et Denise son épouse, âgée de 36 ans, souhaitent avoir un enfant, mais connaissent des difficultés. Le centre d’assistance médicale à la procréation médicale de Nancy accepte de les accompagner, mais les deux fécondations in vitro avec micro-injection réalisées échouent. Le couple choisit alors de se tourner vers une IAD, évoquant l’infertilité de Pierre. La demande est rejetée par le Centre hospitalier universitaire de Nancy qui invoque alors leurs âges respectifs. Pierre et Denise se récrient en faisant observer que « "rien dans leur dossier médical ne permet de dire qu’ils ne sont pas en âge de procréer". (…) Le Centre hospitalier de Nancy leur oppose l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation. Il dit notamment que "les critères médicaux de prise en charge sont appréciés par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. Pour chaque couple et chaque tentative, la balance bénéfice-risque du recours à l’AMP est évaluée par l’équipe pluridisciplinaire. Elle prend en compte notamment l’âge des membres du couple, la durée d’infertilité, les résultats du bilan diagnostique, les risques et l’efficacité des techniques." Pierre et Denise soutiennent que ce texte est contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Ils sont déboutés, le 25 juin 2015. Ils font appel. La cour administrative d’appel de Nancy juge le 15 juin, que le Centre a commis une "erreur de droit" en rejetant leur demande sur le fondement de l’âge. Mais elle rejette néanmoins leur requête, en disant qu’ils ne remplissent pas certaines conditions de l’article L2141-2 du code de la santé publique. Celui-ci dit que l’assistance médicale à la procréation a pour objet "de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué". Or l’infertilité de M. E. n’est pas d’origine pathologique : elle est liée à une vasectomie pratiquée il y a plusieurs années » nous raconte Rafaele Rivais. L’affaire révèle tout d’abord que de manière de plus en plus systématique les tribunaux refusent de conforter les pratiques des centres de PMA qui rejettent les demandes de certains couples en invoquant l’âge (notamment du père) ce qui devra inciter les législateurs à se pencher sur le sujet (s’ils sont en accord avec les pratiques des centres en la matière). Par ailleurs, elle montre comment la justice demeure attachée à l’idée que la PMA suppose nécessairement une cause pathologique : de tels raisonnements ne pourront plus être tenus quand elle sera accessible aux couples de femmes et aux femmes célibataires. L’argument selon lequel autoriser la PMA à un père âgé risque de priver un enfant trop précocement de son père ne pourra d’ailleurs plus être invoqué si la PMA est accessible aux femmes célibataires. Ainsi, on le voit, l’élargissement de la PMA entraîne des bouleversements bien plus importants que certains ne le pressentent.

Aurélie Haroche