Polyarthrite rhumatoïde : la voie des JAK

Etude de phase 3, RA-BEGIN a été conçue afin d’évaluer l’efficacité et la tolérance du baricitinib (un inhibiteur oral réversible de JAK1 et JAK2) en monothérapie ou associé au méthotrexate (MTX) chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et ayant reçu peu ou pas de traitement antérieur par DMARDs. Présentés par Maxime Dougados (Paris), les résultats montrent (sans entrer dans les détails chiffrés) une amélioration significative des signes et symptômes ainsi que de la fonction physique et des patients –reported outcomes (PRO) avec le baricitinib 4mg/j par voie orale avec/sans MTX par rapport au MTX seul. Le bénéfice est observé dès la première semaine, et sans problème de tolérance ou de sécurité d’emploi, sauf en cas d’association baricitinib + MTX qui a entrainé plus d’infections graves et d’arrêts définitifs du traitement pour effets secondaires que dans les autres groupes. Il a aussi été rapporté que la progression radiologique est réduite avec la baricitinib.

Dr Dominique-Jean Bouilliez