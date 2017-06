Polyarthrite rhumatoïde : prévalence élevée de l’HTA masquée

Chez les patients atteints d’une polyarthrite rhumatoïde (PR), le risque cardiovasculaire est élevé, du fait de la combinaison de plusieurs facteurs liés à la maladie ou encore au traitement. La prévalence de l’HTA (hypertension artérielle) est d’ailleurs augmentée dans ce contexte, mais il semble bien qu’elle soit volontiers sous-diagnostiquée et, de ce fait, laissée à elle-même. Au demeurant, les données concernant la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) dans cette population font défaut et les divers phénotypes de l’HTA sont mal connus.

Une étude transversale a inclus 58 patients (dont 76 % de sexe féminin, 10 % de fumeurs, 56 % d’hypertendus) atteints d’une PR diagnostiquée selon les critères de l’EULAR dans leur version de 2010, tous indemnes de maladie cardiovasculaire. L’âge moyen était de 55,9 ± 15,8 ans et la PR évoluait depuis 8,5 années (valeur médiane), avec une sérologie rhumatoïde positive dans la majorité des cas (69 %). Dans tous les cas, un traitement de fond était en cours. L’HTA connue depuis 4 ans (médiane) était par ailleurs traitée et le plus souvent considérée comme contrôlée.

La PA moyenne périphérique mesurée en consultation a été estimée à 126 ± 19 / 78 ± 11 mm Hg et 118 ± 20 / 80 ± 11 mm Hg pour la PA centrale. Des valeurs >140/90 mm Hg ont été trouvées chez 10 patients (17 %). Une HTA définie selon les valeurs de la PA de jour déterminées par la MAPA a concerné 14 participants (24,1 %). Si l’on prend en compte la PA de nuit, le chiffre s’élève à 28 patients (48,1 %) pour retomber à 9 (31,0 %), si la PA des 24 heures est retenue.

A partir de ces données, la prévalence de divers phénotypes de la PA a pu être estimée : (1) PA normale de manière soutenue (n = 36 ; 62,1 %) ; (2) HTA masquée (n = 12 ; 20,7 %) ; (3) HTA soutenue (n = 8 ; 13,8 %) ; (4) HTA par effet blouse blanche (n = 2 ; 3,4 %) ; (5) HTA nocturne isolée (n = 12 ; 20,7 %) ; (6) élévation exclusive de la PA centrale (n = 20 ; 34,5 %).

En bref, la prévalence de l’HTA au cours de la PR est élevée en l’absence de toute maladie cardiovasculaire. Le plus souvent, les chiffres tensionnels sont satisfaisants en consultation et c’est la MAPA qui permet d’avoir une idée plus précise, pour ce qui est notamment de l’HTA masquée ou de l’HTA nocturne isolée. La prévalence de ces deux phénotypes apparaît élevée dans cette étude, en dépit d’un traitement antihypertenseur jugé le plus souvent efficace.

Dr Philippe Tellier