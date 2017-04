Pompe à insuline ou injections multiples ? L’important c’est l’éducation thérapeutique

Différents travaux ont confirmé l’intérêt de la pompe à insuline pour les patients dont le diabète de type 1 était difficile à équilibrer par les injections multiples. Des voix s’élèvent toutefois pour objecter que, si ces patients obtiennent un meilleur contrôle de leur diabète, c’est parce qu’ils reçoivent une éducation thérapeutique plus poussée.

Une équipe du Royaume-Uni a voulu en savoir plus et a réalisé une étude randomisée dans laquelle 2 groupes de patients recevaient la même éducation thérapeutique (programme DAFNE), organisée pendant 5 jours consécutifs. Les sujets avec pompe bénéficiaient toutefois d’une cession supplémentaire pour se familiariser avec l’usage de celle-ci. Au total, 119 ont eu une pompe à insuline, et 116 des injections pluriquotidiennes. Tous avaient une hémoglobine glyquée (HbA1c) ≥ 7,5 % au début de l’étude. Les patients ont été suivis pendant 2 ans et les critères de jugement incluaient les variations de l’HbA1c après 2 ans de traitement et la proportion des participants de chaque groupe obtenant une HbA1c ≤ 7,5 %.

Des résultats sensiblement identiques avec la pompe et les injections multiples

Après 2 ans de traitement, les deux groupes sont améliorés. La baisse moyenne de l’HbA1c est de -0,85 % dans le groupe avec pompe à insuline, et de -0,42 % pour l’autre groupe. Après ajustement pour l’âge, le sexe, le centre de suivi et en prenant en compte les valeurs manquantes, la différence entre les deux groupes se situe à -0,24 % d’HbA1c en faveur de la pompe à insuline, mais cette valeur n’est pas statistiquement significative (intervalle de confiance à 95 % [IC] -0,53 % à 0,05 %). Quant à la proportion de patients atteignant une HbA1c ≤ 7,5 % après 2 ans de traitement, elle est de 25 % dans le groupe utilisant la pompe et de 23,3 % dans l’autre groupe, différence qui n’est pas non plus statistiquement significative (Odds ratio 1,22 ; IC 0,62 à 2,39).

Malgré des valeurs d’HbA1c inférieures, les épisodes d’hypoglycémie diminuent de moitié dans les deux groupes, sans différence significative entre les deux types de traitements. Ajoutons que les deux groupes font état d’une plus grande satisfaction vis à vis de leur traitement, mais l’amélioration de la qualité de vie semble supérieure pour les utilisateurs de la pompe, qui paraissent apprécier la plus grande liberté qu’elle leur permet dans la gestion de leur alimentation.

