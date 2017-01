Pontage mammaire interne : simple ou double ?

La revascularisation myocardique chirurgicale a largement fait ses preuves dans le traitement de la maladie coronarienne pluritronculaire et de préférence symptomatique. Le pontage aorto-coronarien (PAC) dit standard repose sur l’utilisation de deux types de greffons : (1) l’artère mammaire interne gauche, branche de l’aorte thoracique, en règle réservée à la revascularisation de l’interventriculaire antérieure (IVA) ; (2) les greffons veineux ou encore ceux prélevés au niveau de l’artère radiale destinés aux autres branches du réseau coronaire. Le monopontage mammaire interne (MMI) donne d’excellents résultats, avec un taux de perméabilité angiographique de 90 % à 10 ans, versus 50 % pour le pontage veineux.

De ce fait, il est tentant de recourir à l’artère mammaire interne droite, en plus de la gauche, pour éviter les greffons veineux et optimiser la revascularisation chirurgicale. Quelques études d’observation, non contrôlées, ont d’ailleurs abouti à des résultats encourageants sans emporter la conviction pour au moins trois raisons : (1) le double pontage mammaire interne (DMI) est une procédure plus complexe que les autres qui laissent une plus large place aux greffons veineux ; (2) le risque de complications liées à la sternotomie est plus élevé ; (3) le bénéfice n’est pas établi par des essais randomisés concluants.

L’étude contrôlée multicentrique internationale dite ART (Arterial Revascularization Trial) a été initiée en 2004 pour répondre aux questions précédemment évoquées. Son objectif principal était d’estimer la mortalité globale à 10 ans, associée au DMI. Les critères d’évaluation plus secondaires incluaient : évènements cliniques, qualité de vie, évaluation économique. Par ailleurs, un index composite combinait, outre la mortalité globale, les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux, dénombrés au cours de l’essai. Une analyse intermédiaire avait été prévue au terme de 5 années de suivi.

Des résultats équivalents à 5 ans

Au total, 28 centres chirurgicaux, implantés dans sept pays ont inclus 3102 patients atteints d’une maladie coronarienne justiciable d’une revascularisation myocardique chirurgicale. Deux groupes ont été constitués par tirage au sort, MPI (n = 1 554) versus DMI (n = 1 548). Les résultats à 5 ans méritent d’être rapportés : (1) la mortalité globale dans le groupe MPI a été estimée à 8,7 %, versus 8,4 % dans le groupe DPI, soit un odds ratio (OR) de 1,04 (intervalle de confiance à 95 %, IC, 0,81-1,32 ; p = 0,77) ; (2) les valeurs correspondantes de l’index composite (décès, IDM et AVC) ont été respectivement de 12,2 % et 12,7 % (OR = 0,96 ; IC, 0,79-1,17 ; p = 0,69) ; (3) la fréquence des complications liées à la sternotomie a été de 3,5 % en cas de DMI, versus 1,9 % en cas de MPI (p = 0,0005) ; (4) la même tendance a été observée pour ce qui est des reconstructions sternales, les chiffres correspondants étant respectivement de 1,9 % et 0,6 % (p = 0,002).

Les résultats intermédiaires de cette étude randomisée multicentrique de grande envergure suggèrent donc que le double pontage mammaire interne ne fait pas mieux que le monopontage mammaire interne, en termes de mortalité et de morbidité cardiovasculaire à 5 ans. En revanche, il se confirme que cette technique pourtant séduisante s’avère plus délabrante pour le sternum, si l’on en juge par les complications afférentes et la fréquence plus élevée des reconstructions sternales. Il est cependant encore un peu tôt pour clore le dossier, car à 10 ans, les résultats pourraient s’avérer différents et l’étude se poursuit pour atteindre ce terme.

L’analyse intérimaire n’a en effet débouché sur aucun résultat rédhibitoire qui aurait contraint à son arrêt prématuré.

Dr Peter Stratford