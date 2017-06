Pour faire face aux urgences: donner son sang, mais pas seulement dans l’urgence !

Paris, le mercredi 14 juin 2017 – Systématiquement, la même scène se répète. Les attentats survenus ces derniers mois dans les pays occidentaux ont à chaque fois conduit des centaines de personnes à proposer de donner leur sang pour répondre aux besoins des victimes. L’élan de générosité est toujours tel que les responsables du don du sang doivent prier les donneurs de différer leur geste.

Le don du sang c’est toujours une urgence !

Ces démonstrations témoignent non seulement de la volonté des populations de soutenir les rescapés des attentats mais aussi de la prise de conscience de l’importance de stocks de produits sanguins suffisants face à de tels événements. Cependant, passé le temps de l’émotion, que reste-t-il des élans de générosité ? Les drames font-ils naître des vocations pérennes de donneurs ou l’essai n’est-il finalement pas transformé ? Comment faire prendre conscience à ceux qui réagissent face à l’horreur de la nécessité d’une plus grande constance ? C’est tout l’enjeu du message diffusé cette année par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’occasion ce 14 juin de la journée mondiale des donneurs de sang. « Cette campagne souligne le rôle que chacun peut jouer pour aider les autres dans les situations d’urgence en donnant de son sang. Elle montre aussi qu’il est important de donner du sang régulièrement afin que les réserves soient suffisantes avant une situation d’urgence » explique l’OMS qui rappelle que « les situations d’urgence touchent plus de 250 millions de personnes chaque année ». Le message s’adresse tout autant aux pays riches qu’aux états les plus pauvres. Là, les catastrophes n’entraînent pas nécessairement les mêmes élans chez les personnes non directement touchées en raison de la plus grande fréquence de ce type de drames, parfois pour des motifs culturels, mais également parce que l'organisation de la transfusion ne répond pas aux mêmes critères de qualité.

Médicaments dérivés du plasma : totalement absents dans au moins 17 pays

Alors que l’OMS rappelle son objectif d’atteindre 100 % de dons du sang anonymes et gratuits, la journée mondiale des donneurs met en effet une nouvelle fois en évidence les fortes disparités entre pays riches et pays pauvres dans ce domaine. Elles s’observent d’abord en ce qui concerne le nombre de donneurs. Près de la moitié des 112,5 millions de dons collectés chaque année le sont dans les pays les plus riches où ne vit que 19 % de la population mondiale. De la même manière, on peut retenir que « Le taux médian de dons de sang dans les pays à revenu élevé est de 32,1 pour 1000 habitants, contre 14,9 dans les pays à revenu intermédiaire supérieur, 7,8 dans les pays à revenu intermédiaire inférieur et 4,6 dans les pays à faible revenu ». Conséquence de cette pénurie de donneurs dans les pays les plus pauvres, les besoins ne sont pas pleinement satisfaits. Des difficultés technologiques s’ajoutent par ailleurs au manque de dons. La situation est notamment très complexe en ce qui concerne les médicaments dérivés du plasma : « Seuls 51 des 180 pays recensés produisent des produits médicaux dérivés du plasma par fractionnement du plasma recueilli dans le pays. 96 pays au total ont déclaré importer tous leurs produits médicaux dérivés du plasma, 17 pays ont indiqué n’avoir utilisé aucun produit médical dérivé du plasma pendant la période considérée, et 16 pays n’ont pas répondu à la question ».

Des receveurs très différents

Les profils des donneurs peuvent également varier : si 30 % des dons proviennent de femmes, dans « 18 des 118 pays ayant communiqué des données, moins de 10 % provenaient de femmes ». Les receveurs eux aussi diffèrent : ainsi dans les pays à revenu élevé, la majorité des transfusions sanguines (jusqu’à 76 %) concerne les plus de 65 ans, quand dans les états pauvres, elles sont destinées aux moins de cinq ans (jusqu’à 65 %).

Seuls 17 % des hôpitaux africains disposent d’un service de suivi des manifestations indésirables des transfusions

Les différences majeures concernent par ailleurs le statut des dons. Si les dons anonymes et gratuits progressent (avec 10,7 millions de dons de sang supplémentaires provenant de donneurs volontaires non rémunérés entre 2008 et 2013), dans 71 pays, « encore plus de 50 % de leurs approvisionnements en sang » proviennent de dons « d'un membre de la famille/de compensation, ou de dons rémunérés » regrette l’OMS. La sécurité des produits sanguins est en outre encore limitée dans de nombreux états. Si dans les pays riches, « les procédures de qualité de base sont appliquées pour le contrôle de 99,6 % des dons de sang. Ce chiffre est de 97 % dans les pays à revenu intermédiaire supérieur, de 81 % dans les pays à revenu intermédiaire inférieur et de 66 % dans les pays à revenu faible », relève l’OMS. Non seulement les tests ne sont pas toujours systématiquement pratiqués, mais la surveillance des effets indésirables n’est pas toujours optimale si « des systèmes de notification des manifestations transfusionnelles indésirables » existent dans 99 % des hôpitaux européens, ils ne sont présents que dans 17 % des hôpitaux africains.

Renouvellement : chez les donneurs aussi, il s’impose !

Ces différents chiffres témoignent une nouvelle fois des écarts abyssaux entre les pays, écarts qui rendent complexe la diffusion d’un message unique pour l’ensemble du monde à l’occasion de manifestation comme celle d’aujourd’hui. Ainsi, quand dans certains pays d’Afrique on se concentrera sur la sécurité élémentaire des produits sanguins, en France, on s’intéresse aujourd’hui au recrutement de nouveaux donneurs notamment parce que le vieillissement des donneurs impose un renouvellement…

Aurélie Haroche