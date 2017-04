Pour identifier les agents pathogènes transmis par les tiques et responsables de syndromes inexpliqués

En Europe, les tiques sont les premiers arthropodes vecteurs d’agents pathogènes pour l’Homme et les animaux domestiques et l’incidence des maladies transmises par les tiques est en augmentation. En Europe, la maladie à tiques la plus fréquente chez l’Homme est la borréliose de Lyme, avec 90 000 nouveaux cas estimés chaque année (300 000 nouveaux cas chaque année aux Etats-Unis). Cette maladie est diagnostiquée dans un premier temps cliniquement par la présence d’un érythème migrant consécutif à une piqûre de tique et dans ses phases tardives par des tests sérologiques. Parallèlement aux cas classiques de borréliose de Lyme, des patients piqués par des tiques se plaignent de symptômes cliniques polymorphes et non spécifiques pour lesquels le diagnostic ne peut être établi.

Chez les animaux domestiques, en particulier les bovins et les chiens qui sont infectés par les mêmes espèces de tiques que les humains, la situation est similaire. Chez ces animaux, une seule maladie, la babésiose, est bien connue des vétérinaires. Toutefois d’autres maladies non diagnostiquées à l’heure actuelle touchent les troupeaux français et les animaux de compagnie et les problèmes liés aux tiques nous sont constamment remontés par les vétérinaires et les éleveurs.

Les habitats communs des tiques sont les bois, les prairies, les pâtures et les jardins. Les tiques sont très sensibles aux changements environnementaux et socio-économiques, et de ce fait les maladies à tique sont de bons candidats à l’émergence. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que les maladies transmises par les tiques posent de nouveaux défis à nos sociétés. Outre la nécessité de mieux les diagnostiquer, l’un de ces défis concerne une meilleure connaissance par le public et les professionnels de santé des risques liés aux tiques puisque la lutte contre les maladies à tiques reposent sur des moyens de préventions relativement simples, à condition d’être à la fois bien informé et impliqué. Dans ce contexte, le projet pluridisciplinaire OHTicks, allie des vétérinaires, des médecins et des scientifiques, afin de mieux caractériser dans une approche « One Health » les maladies transmises par les tiques.

Les objectifs spécifiques de ce projet sont (1) de détecter, identifier et isoler les micro-organismes nouveaux, peu connus ou inattendus à partir de prélèvement de patients et d’animaux souffrant de syndromes inexpliqués après piqûres de tique; (2) de démontrer la compétence des tiques à transmettre ces agents (3) et de fournir des éléments concrets pour une meilleure gestion des maladies à tiques.

Les résultats générés dans le cadre de ce projet seront utilisés pour développer de nouveaux tests de diagnostic, pour promouvoir une meilleure information du public (y compris par une approche originale de science participative via le projet CiTicks adossé au projet OHTicks) et pour identifier des recommandations adressées aux autorités de santé publique pour in fine une meilleure gestion des maladies à tiques.

Pr Muriel Vayssier-Taussat, UMR Bipar INRA ANSES ENVA