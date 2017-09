Pour un dépistage des infections à Chlamydiae plus systématique chez les jeunes hommes

Chlamydia trachomatis (CT) et Neisseria gonorrhea (GC) sont les bactéries les plus souvent impliquées dans les infections sexuellement transmissibles (IST) chez les adolescents. Non traitées, ces infections peuvent avoir de graves conséquences à long terme, comme les grossesses ectopiques ou les infections pelviennes. Le dépistage est la clé de voûte de la prise en charge. Toutefois, s’il est assez répandu pour les jeunes filles, force est de constater que les garçons font l’objet d’une moindre vigilance. Pourtant, de nombreux experts soulignent le fait que le dépistage chez les jeunes hommes réduirait le risque infectieux des jeunes filles et ses conséquences en termes de pathologies de la reproduction et d’infections.

Des enquêtes réalisées dans les services d’urgence montrent un taux d’infection par CT et GC allant de 4 à 14 %, plus élevé chez les filles que chez les garçons. Cette différence tient probablement au fait que les garçons font moins l’objet d’un prélèvement. Il est vrai que chez eux les symptômes sont souvent absents et que, jusqu’il y a peu, la seule méthode de diagnostic était le prélèvement urétral, douloureux et invasif. Désormais, les tests par amplification génique, réalisés sur les urines, ont simplifié le dépistage et permettent de les proposer plus largement. La question demeure posée toutefois de l’intérêt d’un dépistage systématique de l’adolescent.

Un taux d’infection de 6,3 %

Pour répondre à cette interrogation, une équipe états-unienne a réalisé une étude prospective. Tous les jeunes hommes de 16 à 21 ans, consultant dans un service d’urgence, se voyaient proposer une recherche de CT et de GC par amplification génique dans les urines. Au total 271 d’entre eux ont été inclus.

Le résultat ne manque pas d’intérêt, puisqu’il apparaît que, si aucun jeune homme n’est testé positif au GC, 6,3 % sont positif au CT. Au total 71 % de ces garçons étaient sexuellement actifs, et 2 % rapportaient avoir des relations avec des hommes. Près de la moitié des patients inclus avaient déjà été testés pour les IST, et 13 % d’entre eux étaient testés positif, la grande majorité de ces derniers ayant été traités.

Les auteurs considèrent que ces résultats justifient une intensification du dépistage des IST chez les jeunes hommes, mêmes s’ils sont asymptomatiques. De précédents travaux ont montré que l’amélioration du dépistage et un traitement efficace réduisent à la fois les comportements à risque et les séquelles. Les auteurs plaident pour la mise en place d’études qui attesteraient de l’efficacité d’un dépistage plus systématique, mais aussi de travaux qui apporteraient des renseignements complémentaires et notamment démographiques sur les taux d’infection.

