Pour une intervention des spécialistes en soins palliatifs après une greffe de cellules souches hématopoïétiques

Les patients bénéficiant d’une transplantation de cellules souches hématopoïétiques (HCT) pour hémopathie maligne présentent, en cours d’hospitalisation, une dégradation considérable de leur état physique et psychologique ainsi qu’une qualité de vie (QOL) très amoindrie. Les causes en sont multiples : effets toxiques de la chimiothérapie intensive pré-greffe, complications précoces de l’HCT, isolement physique durant au moins 2 à 4 semaines. Or, alors que des interventions par des praticiens spécialisées en soins palliatifs (SP) sont courantes lors de la prise en charge de malades avec tumeur solide à un stade avancé, elles restent très rares en cas d’hémopathies malignes.

Un essai clinique a tenté de quantifier l’impact de SP en cours d’hospitalisation et dans les 3 mois suivant une greffe de moelle. Il a porté sur la QOL, l’humeur et l’intensité des symptômes présentés par les patients greffés mais a aussi concerné un de leurs proches. Il a été mené entre le 12 Aout 2014 et le 26 Janvier 2016 auprès d’adultes hospitalisés au Massassuchet General Hospital (Boston) pour greffe de moelle autologue ou allogénique. Il s’agit d’un essai randomisé mais non aveugle, testant l’efficacité des SP vs le traitement standard administré en cas d’HCT. Un accord préalable des patients était nécessaire, de même que l’avis de l’oncologue référant et des proches. La randomisation a été faite de manière centralisée, de type 1 :1, stratifiée en fonction du type de greffe (autologue, allogénique myéloablative ou d’intensité réduite). Le suivi a été prolongé jusqu’en Mars 2016. Les participants devaient être âgés de plus de 18 ans, parler anglais et pouvoir remplir différents questionnaires avec une aide minimale. Ils devaient aussi désigner un de leur proche afin de participer à l’étude, sans que cette condition ne fût obligatoire. Etaient exclus de l’essai les malades ayant déjà été greffés et ceux avec comorbidité psychiatrique ou systémique majeure.

Deux consultations hebdomadaires avec des infirmières spécialisées en soins palliatifs

Les patients du groupe actif ont eu un premier entretien avec un praticien ou avec une infirmière spécialisée en SP dans les 72 heures suivant leur randomisation puis ont été suivis au rythme d’au moins 2 consultations hebdomadaires. Les interventions visaient une amélioration des symptômes physiques et psychologiques sans aborder d’autres thèmes tels que planification ou but ultime des traitements ou encore questions touchant à la fin de vie. Elles étaient basées sur un manuel d’intervention traitant des nausées, des douleurs et des mucites, de la fatigue, de l’insomnie, des troubles digestifs et de la détresse psychologique des greffés, manuel qui comportait également des recommandations d’ordre pharmacologique. Après chaque visite, le personnel de SP faisait part de ces conseils à l’équipe soignante et les consignait dans le dossier médical. Les participants du groupe contrôle n’ont pas eu d’intervention systématique mais pouvaient, à leur demande, aussi bénéficier d’une consultation spécialisée.

L’évaluation a été effectuée au 15e jour, puis au 3e et 6e mois. Le critère d’appréciation essentiel résidait dans l’évolution de la QOL des patients, évolution suivie à l’aide du questionnaire 47 item-Functional Assessment of Cancer Therapy-Bone Marrow Transplant (FACT-BMT), allant de 0 à 164 points, le score le plus élevé traduisant une très bonne QOL et une modification de plus de 5 points étant considérée comme cliniquement significative. L’anxiété et la dépression ont été estimées par l’échelle en 14 item Hospital Anxiety and Depression (HADS-A et HADS-D) ainsi que par le Patient Health Questionnaire 9 (PHQ9), renseignant sur l’évolution de la symptomatologie dépressive. L’intensité des symptômes ressentis a été appréhendée par l’Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) et l’importance du syndrome post traumatique par la Post Traumatic Distress Scale (PTSD). La QOL du proche ayant participé à l’étude a été quantifiée, au départ et au 15e jour de la greffe par un questionnaire spécifique en 29 items, couplé à l’HADS et au PHQ9.

Moindre baisse du score de qualité de vie et influence favorable sur le niveau d’anxiété et même de fatigue

Sur 242 patients potentiellement éligibles, 160 ont été enrôlés, 81 dans le groupe intervention et 79 dans le groupe standard. Il s’agissait le plus souvent de patients blancs (86,9 %), d’âge moyen (DS) de 57,1 (13,3) ans ; 58,9 % étaient des femmes et 50 % ont reçu une greffe allogénique. La durée moyenne d’hospitalisation a été respectivement de 20 (12- 102) et de 20 (13- 40) jours. Les patients du groupe intervention ont bénéficié d’au moins 2 visites hebdomadaires durant les 15 premiers jours (4 en moyenne, écart allant de 2 à 7) et, au total, de 8 durant leur hospitalisation complète (écart de 4 à 40). A l’inverse, seuls 2 des 79 transplantés du groupe témoin ont eu une consultation de SP durant leur séjour hospitalier ; 41,8 % des visites se sont faites en présence d’un membre de l’entourage, avec une durée totale de 59,2 minutes (8,8) pour la première et, ultérieurement, un temps moyen hebdomadaire dédié aux SP de 60,2 (33,3) minutes.

Globalement, à la 2e semaine de la greffe, la baisse de la QOL était moindre dans le groupe actif, le score FACT-BMT chutant de 110,26 à 95,46 points, soit -14,72 face, dans le groupe témoin, à un effondrement de 106,83 à 85,42 points, soit –21,56. La différence entre les 2 bras a donc été de -6,82 points (intervalle de confiance à 95 % [IC] : -13,48 à -0,10 ; p= 0,045). On a pu également constater une moindre baisse, sous SP, du score HADS (différence entre les2 groupes 1,49 ; IC : 0,20 à 2,78 ; p= 0,02), au 15e jour, persistante au 3e mois. L’anxiété a diminué aussi dans le groupe actif alors qu’elle tendait à augmenter dans le groupe témoin (différence du score HADS-A de 1,92 ; IC : 0,83- 3,01 ; p< 0,001). Il en allait de même, sans toutefois de variation atteignant le seuil de signification, pour les variations du score PHQ9 ou de l’importance de la fatigue. L’intensité de la symptomatologie a été moindre dans le groupe SP (différence de 5,80 ; IC : 0,49- 11,10 ; p= 0,03). Aucune différence notable n’est apparue en fonction du type de la greffe effectuée, autologue ou allogénique.

Quatre vingt quatorze proches des patients greffés ont participé à l’étude (49 randomisés dans le groupe SP et 45 comme témoins). Dans la grande majorité des cas (86,9 %, n = 76), il s’agissait du conjoint. A la 2e semaine n’était observée aucune différence dans la QOL ni dans le degré d’anxiété mais il a été signalé une légère baisse de la symptomatologie dépressive au score HADS-D (différence : 1,55 ; IC : 0,14- 2,9 ; p= 0,03), une plus grande volonté d’initiative et une meilleure gestion des problèmes administratifs et financiers.

En résumé, dans une population de greffés pour hémopathie maligne, une intervention comprenant des SP en cours d’hospitalisation, vs la prise en charge standard d’une HCT, a été associée à une moindre dégradation de la QOL à la 2e semaine, à moins de symptômes dépressifs, anxieux et a tendu à diminuer l’intensité des troubles ressentis par le patient. Il s’agit là, a priori, de la première publication rapportant l’intérêt des SP chez des patients souffrant d’hémopathies malignes et greffés, alors même que, depuis longtemps, de multiples travaux ont confirmé le bénéfice de SP dans la prise en charge des cancers solides à un stade avancé. De plus, ce type de démarche parait être utile chez les proches du patient.

Des études complémentaires restent indispensables pour confirmer ces données initiales, en apprécier l’efficience à long terme et en quantifier le rapport coût/ efficacité.

Dr Pierre Margent