Pour une meilleure évaluation médico-économique des médicaments innovants

Paris, le jeudi 26 janvier 2017 - Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) vient de rendre un avis circonstancié sur le niveau très élevé des prix demandés par les industriels pour nombre de nouveaux traitements. Baptisé « Prix et accès aux traitements médicamenteux innovants », l’avis résulte d’une autosaisine du CESE, le 24 mai dernier, et s’est appuyé sur l’audition d’économistes de la santé, de médecins et de responsables d’institutions publiques comme Agnès Buzyn, présidente du collège de la Haute autorité de santé (HAS) et ex-présidente de l’Institut national du cancer (INCa).

Bien qu’il ne soit fourni qu’à titre consultatif, l’avis du CESE vient toutefois s’ajouter aux différentes voix qui s’élèvent depuis plusieurs mois pour protester contre le coût prohibitif de certains nouveaux médicaments, utilisés notamment dans le traitement de l’hépatite C et des cancers. Le CESE rappelle à cet effet que cette évolution vertigineuse à la hausse « a suscité de multiples réactions de la société civile, des professionnel.le.s de santé, des associations de patient.e.s et des organisations syndicales », comme en témoignent la pétition lancée par les cancérologues Dominique Maraninchi et Jean-Paul Vernant en mars 2016 ou la campagne de communication de Médecins du Monde qui a suivi trois mois après.

Plus de transparence et renforcement des mécanismes de régulation

L’avis expose trois enjeux principaux qui découlent de cette augmentation rapide des prix des traitements innovants : une dérive à la hausse des dépenses de santé dont la maîtrise est devenue l’un des enjeux majeurs de l’économie nationale, un risque de sélection des patients à l’instar de ce qui s’est produit à l’arrivée des nouveaux traitements contre l’hépatite C et le manque de différenciation entre innovations de rupture et innovations incrémentales.

Sur ce dernier point, le CESE regrette que les mécanismes actuellement en place ne jouent pas suffisamment leur rôle qui devrait permettre une meilleure adéquation entre le prix et le caractère innovant du traitement.

La remise aujourd’hui des trophées de la revue indépendante Prescrire vient conforter cette idée : sur 26 nouveaux médicaments anticancéreux analysés au cours de ces 14 derniers mois, 20 ont été considérés comme n’apportant aucun progrès thérapeutique.

« De façon générale, le système de régulation manque d’une vision et d’un pilotage d’ensemble », conclut l’avis du CESE qui demande qu’une place plus importante soit donnée à l’évaluation médico-économique puisque « les prix demandés par les industriels sur certains produits sont trop élevés et non soutenables » et que « le régulateur n’a pas encore tous les outils pour limiter les hausses de prix au regard de l’enveloppe budgétaire disponible ».

Benoît Thelliez