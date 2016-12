Pourquoi faut-il s’intéresser à la mélioïdose ?

Paris, le vendredi 23 décembre 2016 - Sapronose : c’est ainsi que l’on peut qualifier la mélioïdose, pathologie animale et humaine causée par une bactérie présente dans l’environnement, Burkholderia pseudomallei. Les sciences environnementales doivent donc être mises en lien avec les médecines humaines et vétérinaires pour avancer dans la lutte contre cette infection pour le moins méconnue qui touche les régions tropicales et subtropicales.

Transmise par inhalation, ingestion ou inoculation sous-cutanée du germe à partir d’un sol ou une eau contaminée, la mélioïdose touche principalement les cultivateurs de riz et les sujets fragilisés (par un diabète, un cancer, l’alcoolisme…) et représente une cause fréquente de pneumonies et septicémies. Parfois latente, elle est difficile à diagnostiquer et réfractaire au traitement, intrinsèquement résistante aux antimicrobiens, ce de façon croissante.

Maladie émergeante aussi fréquente que la rougeole et plus que la dengue ou la leptospirose, elle pourrait être encore plus répandue que l’on ne croit ; les déplacements (humains, animaux et de plantes ou sols) sont en cause, ainsi probablement que le réchauffement du climat.

Qui s’y intéresse ?

La transmission vectorielle de B. pseudomallei est nulle et la contagion interhumaine rare, ne faisant pas courir de risque aux régions non tropicales : si les pays occidentaux y ont porté attention au début des années 2000, c’est à cause de l’arme biologique potentielle qu’elle représente avec son fort taux de létalité (jusqu’à 40%). Le huitième congrès mondial sur la mélioïdose qui s’est tenu en aout aux Philippines* a réuni 200 participants venus de 21 pays, mais les zones les plus concernées - continent africain, Amériques centrale et du sud, Caraïbes et certaines parties de l’Asie comme la Chine ou Taïwan - étaient sous-représentées, notamment à l’atelier préparatoire (seuls 12 pays étaient présents).

Certes la communauté scientifique étudiant la mélioïdose n’est donc pas grande, mais bien organisée au travers d’une approche dite « One Health » qui fait intervenir différentes disciplines au niveau local, national, mondial. Les progrès de la recherche sont notables ; on a pu déterminer par exemple, grâce à la génétique, le trajet de la bactérie, née en Australie et qui fut transportée du continent africain vers le continent américain avec les convois d’esclaves. Mais restent des inconnus (comme les différences géographiques dans les manifestations cliniques) et des difficultés (d’échantillonnage de bactéries vivantes dans l’environnement par exemple).

On en saura plus sur le site dédié www.melioidosis.info et au prochain congrès mondial prévu au Viet Nam … en 2019. Patience.

Dr Blandine Esquerre