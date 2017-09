Pourquoi l’Ardèche est-elle un terreau favorable aux anti-vaccins ?

Paris, le lundi 4 septembre 2017 - Les dernières données concernant l’augmentation des cas de rougeole en France ont mis en évidence de fortes disparités territoriales. Ainsi le sud du pays est majoritairement concerné et en son sein, certains départements sont plus affectés, dont l’Ardèche qui connaît une incidence située entre 1 et 4,99 cas pour 100 000 habitants. Cette situation est liée à une couverture vaccinale qui ne dépasse pas 71 % soit un taux inférieur de dix points à la moyenne nationale. Cette spécificité n’étonne pas Lucie Guimier, docteur en géopolitique à Paris VIII qui dans une tribune publiée par Le Monde invite à s’intéresser aux liens entre résistances politiques et opposition à la vaccination. «» écrit la spécialiste. «» poursuit Lucie Guimier, qui par cette analyse offre peut-être des pistes pour contrer le courant vaccinal : inverser le discours, en signalant l’importance de résister contre les virus, les maladies et l’anti-science.

M.P.