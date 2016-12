Pourquoi les femmes portant du vernis pourraient être redoutées par quelques (très rares) hommes ?

Paris, le samedi 26 novembre 2016 – Rare, l’utilisation de produits destinés à tromper la vigilance d’une personne sexuellement convoitée n’est cependant pas totalement marginale. Depuis de nombreuses années, le recours au GHB (gamma hydroxybutyric acid), au Rohypnol

(flunitrazepam) et à la kétamine, comme "drogues du viol" a ainsi été régulièrement dénoncée. D’autres substances contribuant à affaiblir l’état de conscience peuvent également être citées. Si certaines sont préférées, celle qu’elles peuvent être facilement ingérées à l’insu de la personne visée. Si les statistiques sont difficiles, l’exposition inconsciente à des produits stupéfiants étant difficile à prouver, les services de police recensent de nombreux cas chaque année. Au début des années 2000 au Canada, des enquêtes conduites auprès des services de police et d’établissements de santé avaient permis d’estimer qu’entre 10 à 15 % des agressions sexuelles pourraient être favorisées par l’utilisation de telles substances ; un chiffre qui ne tient pas compte de toutes les situations non déclarées où le recours à la drogue n’a pas été démontré voire suspecté.

Un simple changement de couleur

Pourtant, aujourd’hui, glisser quelques gouttes de GHB ou de Rohypnol dans le verre d’une femme ne sera plus aussi aisé. Quatre étudiants de l’université de Caroline du nord ont en effet mis au point un vernis à ongles, baptisé Undercover Colors qui a la particularité de noircir au contact de certaines substances (GHB, Rohypnol ou Xanax). Les femmes averties, qui sont déjà nombreuses à veiller sur leur verre, pourront donc ainsi poliment éviter de consommer la boisson qu’on leur tend et s’éloigner des personnages peu recommandables. La solution n’offrira cependant pas une réponse à toutes les situations, mais n’en est pas moins un rempart astucieux contre des risques d’agression qui inquiètent aujourd’hui sur les campus américains.

Léa Crébat