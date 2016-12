Pourquoi les liens entre Donald Trump et Andrew Wakefield sont-ils inquiétants ?

Paris, le samedi 3 décembre 2016 – Par opportunisme électoral mais souvent également en raison d’une composante de sa personnalité qui semble le pousser à l’inconstance, le président élu des Etats-Unis a vu sa position changer quasiment du tout au tout sur de multiples sujets. Aujourd’hui, cette propension pourrait soulager certains des Américains qui ne l’ont pas soutenu dans les urnes. Depuis son élection, Donald Trump a en effet multiplié les déclarations, suggérant (jusqu’au prochain revirement) qu’il pourrait ne pas appliquer certaines des propositions les plus contestées de son programme. Il y a cependant au moins un sujet sur lequel le discours de Donald Trump n’a pas varié : son opposition aux vaccins.

« Nous pouvons tous nous sentir en sécurité »

S’il est de coutume d’affirmer que la défiance vis-à-vis de la vaccination est une maladie française, de nombreux autres pays sont aussi touchés, et notamment les Etats-Unis. Les courants anti-vaccins sont puissants et bénéficient d’appuis politiques importants, notamment dans le rang des Républicains. Certaines enquêtes sociologiques ont même pu mettre en évidence un lien entre l’affiliation à ce camp politique et le vaccino-scepticisme. Avant même de devenir le poulain du camp Républicain, Donald Trump partageait cette défiance.

Il a ainsi régulièrement raconté comment son épouse Mélania et lui-même affichaient une grande prudence quant à la vaccination de leur fils Baron, âgé aujourd’hui de dix ans. Plus grave, Donald Trump a publiquement régulièrement prêté foi aux allégations imputant un lien entre autisme et vaccination par le ROR qui ont pourtant été totalement démontées. Il a notamment affiché sa sympathie pour le tenant de cette thèse frauduleuse, l’ancien médecin britannique Andrew Wakefield. D’ailleurs, comme le relève Slate.com, la directrice d’un centre de recherche sur l’autisme également convaincue du lien entre cette maladie et la vaccination s’est félicitée sur Facebook : « Maintenant que Trump a gagné, nous pouvons tous nous sentir en sécurité ».

Tous ne partagent pas cette étonnante conviction et redoutent la nomination aux plus hauts postes des autorités sanitaires de personnalités opposées à la vaccination.

Le cas Baron Trump

On notera en guise de conclusion que cette opposition inquiétante et cet intérêt lui aussi constant de Donald Trump pour la lutte contre l’autisme (qu’il qualifie d’épidémie) ont trouvé un écho singulier sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont vu déferler des vidéos de Baron Trump, le dernier fils du nouveau Président, affirmant que le jeune garçon souffre de troubles autistiques. Tantôt moqueuses pour les attitudes gênées et timides de l’enfant, tantôt affirmant vouloir mettre fin à la discrimination dont souffrent les autistes par la présentation de ces images, ces vidéos sont l’objet de polémiques et controverses sans fin sur Twitter. Au-delà de l’instrumentalisation dérangeante d’un petit garçon et du caractère vain d’élucubrations non médicales reposant sur de simples images, cette campagne médiatique revêt un caractère ironique certain.

Aurélie Haroche