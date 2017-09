Poursuivre l’immunothérapie dans les cancers du rein métastasés, même après progression

En dépit d’améliorations significatives apportées par les thérapies ciblées, la majorité des cancers du rein métastasés (mRCC) résistent aux traitements et continuent à progresser. Seuls environ 12 % des patients porteurs de mRCC sont encore en vie à 5 ans.

Le nivolumab est un anticorps humain, de type IgG4, qui bloque de façon sélective l’interaction entre le point de contrôle de mort cellulaire programmée de type 1 (PD1) et ses ligands (PD-L1 et PD-L2), interaction qui conduit normalement à une tolérance immunitaire. Au terme d’un vaste essai ayant inclus 821 patients avec un mRCC à cellules claires précédemment traités par un agent anti-angiogénique, le nivolumab s’est révélé plus efficace avec moins d’effets secondaires que l’évérolimus. Il peut toutefois être à l’origine d’une poussée transitoire, avec augmentation apparente de la masse tumorale, voire apparition de nouvelles lésions avant la réponse clinique au traitement immunologique. Ce phénomène serait lié à une infiltration transitoire de la (ou des) masse tumorale par des cellules immunes et nécessiterait un délai d’appréciation de la réponse à une immunothérapie distinct et plus tardif qu’en cas d’utilisation de thérapies ciblées, appréciation habituellement évaluée selon les critères RECIST (Responses Evaluation Criteria in Solid Tumors). Il en résulte que les patients sous immunothérapie pourraient tirer bénéfice du traitement au-delà de la progression, selon les critères standard.

Un sous groupe de patients tolérant bien le traitement ayant eu une réponse partielle ou une stabilisation

Cette éventualité a été analysée pour un sous-groupe de patients atteints de mRCC, qui avaient été randomisés dans un essai de phase II testant le nivolumab à différentes posologies (0,3 mg/kg, 2 ou 10 mg/kg) toutes les 3 semaines via une perfusion IV de 60 minutes. En per protocole, l’immunothérapie a été poursuivie au-delà de la progression initiale selon RECIST, chez certains patients qui avaient bien toléré le nivolumab et témoignaient d’une réponse partielle ou d’une stabilité de la maladie néoplasique au plan immunologique. Tous avaient eu une confirmation histologique de la nature de leur cancer, étaient porteurs de lésions mesurables et avaient reçu une première ligne de traitement par anti-angiogéniques. Ils étaient en progression, mais avec encore un état général satisfaisant (score de Karnosky supérieur à 70). En revanche, ont été exclus les malades avec métastases du système nerveux central, ceux porteurs de maladies auto-immunes ou qui avaient reçu préalablement plus de 3 lignes de traitement.

Chez les malades traités après progression, leur dernière dose de nivolumab avait été administrée au moins 6 semaines après l’analyse des critères RECIST ; les autres avaient arrêté le nivolumab avant ou lors de la constatation de la progression. Enfin, les malades traités peu de temps après progression avaient reçu leur dernière dose moins de 6 semaines après progression. Le critère essentiel analysé a été la durée de survie sans progression. Les autres critères ont été le taux de réponses objectives, le délai et la durée de la réponse, la survie globale. Les malades ont été revus toutes les 6 semaines, pendant les 12 premiers mois, puis toutes les 12 semaines en cas de survie prolongée.

Entre mai 2011 et janvier 2012, 168 patients ont été randomisés. Leur âge médian était de 61 (37 à 81) ans ; 72 % étaient des hommes ; 154 étaient en progression néoplasique ; 36 d’entre eux ont été traités après progression, 26 autres moins de 6 semaines après et 92 non traités. Les critères de mauvais pronostic, le score initial de Karnosky, le nombre de patients traités antérieurement étaient similaires dans les 3 sous-groupes. Le taux de réponses objectives avant progression avait été respectivement de 14 % (n = 5) et de 16 % (n = 15) dans les 2 sous-groupes traités après progression, la survie médiane sans progression ayant été de 4,2 mois (intervalle de confiance à 95 % [IC] : 2,8-5,5) et 2,6 mois (IC : 1,5-3,9). Lors de l’exploitation des données en mars 2013, 89 % (n = 32) des patients traités tardivement avaient arrêté leur immunothérapie ; 11 % (n = 4) continuaient à recevoir du nivolumab plus de 3 ans après progression clinique.

Un gain de survie notable

Au total, 69 % (n = 25) des patients traités au-delà de la progression ont eu une réduction notable de leur tumeur ou, au moins, une stabilisation de taille et 12 d’entre eux ont même eu une réduction du volume tumoral de plus de 30 %. La survie globale a été de 22,5 mois (IC : 12,3-31,3) chez les patients traités plus de 6 semaines après progression versus 12,3 mois (IC : 8,0-17,1) chez les patients non traités. L’incidence des effets secondaires liés au traitement a, certes, été plus élevée chez les patients traités au-delà de la progression (81 %, n = 29 versus 66 %, n = 61 chez les malades non traités). Toutefois, après ajustement en fonction du temps d’administration du nivolumab, l’incidence de l’iatrogéniea été plus faible dans le sous- groupe traité (322,9 versus 518,7/100 patients- années).

Il ressort de ce travail qu’un pourcentage conséquent de patients, atteints de mRCC, traités par nivolumab au-delà de la première progression cliniquement décelable, bénéficient de la poursuite de l’immunothérapie, le tout avec un profil de tolérance acceptable. Deux hypothèses peuvent rendre compte de la pseudo-aggravation initiale. Il est possible que le traitement entraîne une infiltration et une inflammation de la tumeur par des cellules immunes, d’où une augmentation transitoire, objective de leur taille. L’autre hypothèse consisterait en une poursuite de la croissance tumorale avant la réponse effective liée à l’immunothérapie. De telles situations ne sont pas rares, observées de même dans les traitements des mélanomes malins ou des cancers pulmonaires non à petites cellules. Ainsi, la constatation d’une progression tumorale, selon RECIST, en cas d’immunothérapie, ne témoigne pas forcément d’une évolutivité du cancer. D’autres paramètres doivent être appréhendés pour juger du bénéfice thérapeutique, tels la survie sans progression, la qualité de vie, et c’est l’ensemble du tableau clinique, et non les seuls critères RECIST, qui doivent amener à la poursuite éventuelle d’un traitement immunologique en cas de mRCC.

Plusieurs réserves se doivent néanmoins d’être émises. Le nombre de patients traités plus de 6 semaines après progression selon RECIST a été très faible. La surveillance a été effectuée toutes les 6 semaines et il reste possible qu’un intervalle de surveillance différent aurait pu apprécier différemment la phase transitoire d’aggravation tumorale. Enfin, seuls certains patients, qui avaient antérieurement manifesté une bonne tolérance, ont été retenus pour pouvoir poursuivre le traitement immunologique.

En conclusion, cette étude démontre la possibilité de réduction soutenue de la masse tumorale, ou du moins la stabilisation de lésions cibles dans les mRCC, avec la poursuite d’un traitement par nivolumab, après progression initiale, au prix d’un profil de tolérance acceptable. Des analyses ultérieures à grande échelle et/ou des essais cliniques seront à même d’aider à l’élaboration de recommandations pour une utilisation optimale de cette nouvelle classe de traitements immunologiques dans les mRCC.

Dr Pierre Margent