Poursuivre ses études…un bon point pour les coronaires !

Certains facteurs de risque de maladies coronariennes sont identifiés et pris en compte dans les stratégies de prévention. Il s’agit du tabagisme, de l’hypertension artérielle ou encore de l’élévation du LDL-cholestérol. D’autres facteurs de risque sont moins bien évalués. C’est le cas notamment du niveau de scolarité. De nombreuses études observationnelles ont remarqué un lien entre un niveau élevé d’instruction et la baisse du risque de coronaropathies. Il est toutefois difficile d’affirmer si ce lien est bien de causalité. D’autres facteurs, le niveau socio-économique par exemple, peuvent en effet intervenir dans cette relation.

La randomisation mendélienne permet maintenant de réduire les biais interférant dans une relation de cause à effet : les marqueurs génétiques d’un facteur de risque, déterminés avant la naissance, sont indépendants des facteurs confondants susceptibles de fausser la relation de cause à effet dans les études observationnelles. Dans la randomisation mendélienne, les patients sont regroupés par génotypes.

Trois ans et 8 mois d’études en plus, un tiers de risque en moins

Une équipe internationale a utilisé ce procédé de randomisation mendélienne pour déterminer si le niveau de scolarité intervenait réellement en tant que facteur de risque causal dans le développement des coronaropathies. La randomisation mendélienne a été faite sur les 540 mille participants à 2 grands essais, pour la majorité d’origine européenne. Pour étonnant que cela puisse paraître, 162 polymorphismes nucléotidiques simples ont été identifiés comme associés au niveau de scolarité. Les données de la randomisation mendélienne ont ensuite été comparées aux résultats d’études observationnelles « traditionnelles », incluant plus de 164 mille participants.

Les résultats sont convaincants, puisque une augmentation de 3,6 ans de la durée des études est associée à une réduction d’1/3 du risque de coronaropathie (Odds ratio [OR] 0,67 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,59 à 0,77). Ce résultat est comparable aux résultats des études observationnelles traditionnelles (prévalence OR 0,73 ; IC 0,68 à 0,78 et incidence OR 0,80 ; IC 0,76 à 0,83).

Notons qu’une prédisposition génétique à de plus longues études est aussi associée à un indice de masse corporelle inférieur, à moins de risque de tabagisme et à un profil lipidique plus favorable.

Une raison supplémentaire pour encourager les adolescents à poursuivre des études, comme le suggèrent les auteurs ? Il n’est pas certain que l’argument soit percutant !

Dr Roseline Péluchon