Pré-éclampsie sévère avant 26 semaines : un pronostic sombre

Cent trente-trois femmes ont été incluses, ayant accouché de 140 enfants. Les complications maternelles ont été fréquentes : 54 %. Un HELLP syndrome est survenu dans 48 % des cas dans un délai de quatre jours. La prolongation de la grossesse a été d'une durée médiane de cinq jours (de 0 à 25 jours) ; 19 % des nouveau-nés ont survécu, et seulement 6,6 % lorsque la mère avait été admise avant 24 SA. Parmi les survivants, on a observé 84 % de complications. Grâce à une prise en charge intensive, le taux de survie de ces nouveau-nés devenait comparable à celui des nouveau-nés issus d'accouchements prématurés spontanés : 54 %.

Concernant le nouveau-né, ils ont tenu compte non seulement de la survie, mais également des complications classiques : hémorragie ventriculaire, rétinopathie, entérocolite nécrosante, dysplasie bronchopulmonaire et sepsis.

Il s'agit d'une étude menée dans la totalité des maternités de niveau 3 des Pays-Bas. Ont été incluses toutes les patientes présentant une pré-éclampsie ayant accouché entre 22 et 26 SA entre 2008 et 2014.

