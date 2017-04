Préavis de grève illimitée pour des internes « à bout »

Paris, le lundi 10 avril 2017 - Après des mois de négociations entre les représentants des internes et les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur portant sur la réforme du troisième cycle des études médicales, aucun consensus ne s’est encore dégagé. Pire, l'Intersyndicat national des internes (ISNI) a déposé vendredi dernier un préavis de grève illimitée dans les hôpitaux à partir du 18 avril. S’estimant « malmenés par des discussions contradictoires » et déplorant que leurs revendications ne soient pas prises en compte, ils jugent que le réforme qu’ils considèrent « comme une avancée majeure sur de nombreux points » reste pour l’heure « inaboutie ».

Alors que les projets de maquettes de spécialités semblaient l’objet principal des récriminations des futurs médecins - matérialisées le 31 mars dernier par une grève des internes d’hépato-gastroentérologie réclamant l’allongement de leur diplôme d’études spécialisées (DES) ou encore par la mobilisation des anesthésistes-réanimateurs, inquiets pour la reconnaissance de leurs compétences – c’est la phase 3, ou « phase de consolidation », qui est aujourd’hui au centre des revendications. Selon l’ISNI, cette phase 3 correspondant à la dernière étape du troisième cycle concentre désormais « le paroxysme de [leur] colère », car elle « ressemble de plus en plus à une année d’Assistanat déguisée et obligatoire », alors qu’elle est censée accompagner les internes vers le post-internat « de manière progressive ».

Autonomie et responsabilité

Dans l’état actuel des choses, les internes affirment qu’ils ne lèveront pas leur préavis de grève sans avoir obtenu au préalable des garanties fermes émanant de leurs autorités de tutelle sur des points qu’ils estiment essentiels. Pour aller vers ce qu’ils considèrent être « des conditions d’exercices satisfaisantes », l’ISNI réclame en premier lieu « une autonomie supervisée » dont elle déplore qu’aucun texte ne la garantisse à ce jour. De la même manière, les internes s’inquiètent de l’absence de texte réglementaire définissant la responsabilité qui incombera à l’étudiant de phase 3, notamment lors des gardes durant lesquelles ils seront seuls à pratiquer.

Si la définition du périmètre de leur autonomie et de leur responsabilité reste le point d’achoppement principal, leur rétribution fait également partie des revendications des internes. L’ISNI réclame ainsi « une revalorisation salariale en fonction du travail effectué » et demande à ce que cette année de phase 3 soit prise en compte « pour l’obtention du titre d’ancien Assistant des hôpitaux ». Le syndicat majoritaire chez les internes demande enfin « une sanctuarisation du nombre de postes post-internat » pour les chefs de clinique, assistants hospitalo-universitaires et assistants spécialistes. Estimant que l’obtention de l’ensemble de ces garanties est « le seul moyen de protéger la qualité des soins », les internes se réservent « le droit de demander un report de la réforme d’une année » s’ils n’obtiennent pas satisfaction à l’issue du mouvement de grève.

Benoît Thelliez