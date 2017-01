Précautions à prendre pour opérer un diabétique

Le chirurgien qui entreprend d’opérer un diabétique doit comprendre à la fois le mécanisme du diabète sucré et les conséquences qu’il peut induire dans la période péri-opératoire.

Avant d’intervenir, on s’attachera à préciser le type de diabète, à connaître son ancienneté et les complications apparues, à noter les traitements reçus, à évaluer les fonctions cardiaque et rénale, à normaliser la glycémie, et à retarder l’intervention si l’HBA1c est > 10 %.

Ces malades seront les premiers opérés de la journée afin de réduire leur durée de jeûne. La conduite à tenir dépend aussi du type de médicaments prescrits ; par exemple, les biguanides seront évités le jour de l’intervention et les 2 jours suivants en cas d’utilisation de produit de contraste ou d’insuffisance rénale. Tous les antidiabétiques oraux seront « sautés » le jour de l’intervention, et, si l’intervention est lourde, une insulinothérapie temporaire sera mise en route jusqu’au retour de l’alimentation.

Les diabétiques de type 1 recevront le matin de l’intervention une insuline lente, le traitement habituel étant repris à l’occasion du 1er repas, mais l’insuline lente sera prolongée pour éviter le risque d’acidocétose. Il importe d’éviter les vomissements qui retardent la reprise de l’alimentation, de supprimer la douleur tout en bannissant les anti-inflammatoires non stéroïdiens et de surveiller les points de pression plus susceptibles qu’ailleurs d’entraîner des troubles trophiques.

Dr Jean-Fred Warlin