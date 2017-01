Prédire la malignité des tumeurs solides myxoïdes des parties molles grâce à l’IRM

Certaines tumeurs solides des parties molles, au demeurant peu fréquentes, se caractérisent par un stroma myxoïde, dont la matrice pauvre en cellules se compose principalement d’acide hyaluronique, de mucus et de substance chondroïde. Ces lésions, qui peuvent se développer lentement, sont bénignes ou malignes. Les plus fréquentes, à titre d’exemples, sont le liposarcome myxoïde, le myxome intramusculaire et le sarcome fibromyxoïde de bas grade.

Le tissu myxoïde peut être caractérisé en IRM par un signal liquidien sur les images pondérées en T1 et T2, avec réhaussement après injection d’un agent paramagnétique, tel le gadolinium, ce signe témoignant d’une vascularisation qui est théoriquement absente en cas de lésion purement kystique. D’autres critères en IRM sont pris en compte pour gagner en précision diagnostique : topographie intramusculaire ou intermusculaire de la lésion plus ou moins bien délimitée ou encapsulée, présence d’un œdème et/ou d’un liséré graisseux, homogénéité de la matrice tumorale plus ou moins cloisonnée, présence de travées intratumorales et de zones de fibrose ou de nécrose.

Une combinaison de cinq critères pour évoquer la malignité

Les performances diagnostiques de cette sémiologie morphologique ont été évaluées de manière rétrospective chez 95 patients atteints d’une tumeur solide myxoïde des parties molles, qui s’est révélée bénigne lors de l’analyse histopathologique dans 26 cas et maligne dans les 69 autres cas. Trois types d’images fournies par l’IRM ont été analysées par deux radiologues indépendamment l’un de l’autre, en l’absence de toute information sur les résultats anatomopathologiques : (1) pondérées en T2 avec ou sans suppression du signal des tissus graisseux ; (2) pondérées en T1 sans suppression de ce dernier ; (3) pondérées en T1 après injection de gadolinium et suppression de ce signal pour augmenter le contraste. Les critères morphologiques précédemment évoqués ont appliqués à chacune des 95 lésions, en se focalisant sur les marges, l’architecture et la périphérie. La reproductibilité intra- et inter-observateur a été également examinée. De cette analyse, il ressort que les critères diagnostiques les plus discriminants et les plus reproductibles quant à la prédiction de la malignité de la lésion ont été les suivants : (1) contours tumoraux mal définis ; (2) composante hémorragique ; (3) présence de graisse intratumorale ; (4) fibrose ; (5) prise de contraste au-delà de l’aponévrose de la lésion («tail sign»). La tumeur a été ainsi considérée comme maligne quand ces cinq critères étaient réunis et bénigne quand aucun d’entre eux n’était présent. Cette combinaison de signes morphologiques conduit à une sensibilité de 92,9 % et à une spécificité de 93,3 %.

En bref, cette étude rétrospective montre que l’IRM conventionnelle comportant au moins trois séquences couramment utilisées est à même de fournir des données reproductibles performantes dans le diagnostic de malignité des tumeurs solides myxoïdes des tissus mous. Il faut cependant utiliser la combinaison de cinq critères pour parvenir à des performances optimales. Cette approche doit être validée de manière prospective, cela va de soi, mais ses résultats n’en sont pas moins intéressants.

Dr Philippe Tellier