Prédire ou pas la survenue d’une FA à partir de la durée de l’espace PR

Il a été suggéré qu’un allongement de l’espace PR pouvait permettre de prédire la survenue d’une fibrillation atriale (FA). Cependant, les résultats des études menées sur ce sujet sont contradictoires ; en effet, pour certaines l’association entre un allongement de l’espace PR et la survenue d’une FA n’est pas significative ; tandis que pour d’autres, c’est un espace PR court qui est un facteur prédictif puissant de FA.

Smith et coll. ont émis l’hypothèse que ces résultats contradictoires tenaient au fait que l’espace PR était un espace composite, fait de différents constituants.

Pour le vérifier, ils ont examiné les associations entre d’une part l’espace PR et ses différentes composantes (à savoir, durée entre le début et le pic de l’onde P, durée entre le pic et la fin de l’onde P et durée du segment PR) et d’autre part la survenue d’une FA, au sein des 14 924 participants (âge moyen : 54 ± 5,8 ans; Noirs : 26 %; femmes : 55 %) de l’étude ARISC (Atherosclerosis Risk In Communities).

L’espace PR et ses composantes ont été mesurés automatiquement à l’état basal (entre 1987 et 1989) à partir de l’ECG standard à 12 dérivations. Un allongement de l’espace PR était défini par un espace PR >200 ms. Des valeurs supérieures au 95e percentile définissaient le caractère anormal des composants de l’espace PR. L’apparition d’une FA a été dépistée jusqu’au 31 décembre 2010.

Au cours d’un suivi moyen de 21,2 ans, 1 985 participants (13 %) ont développé une FA.

Une association très aléatoire

Un allongement de l’espace PR a été trouvé associé à un risque accru de FA (hazard ratio [HR] 1,19 ; intervalle de confiance [IC] 95 % [1,02 à 1,40]).

Cependant, l’association des différents composants de l’espace PR avec la survenue d’une FA s’est avérée très variable (durée entre le début et le pic de l’onde P : HR 1,57 ; IC 95 % [1,31 à 1,88] ; durée entre le pic et la fin de l’onde P : HR 1,20 ; IC 95 % [0,99 à1,46] ; durée du segment PR : HR 1,05 ; IC 95 % [0,85 à 1,29]).

De plus, la corrélation entre les différents composants de l’espace PR a été jugée faible à moyenne (r compris entre -0,44 et 0,06).

En conclusion, l’espace PR représente un composite de différents constituants (durée entre le début et le pic de l’onde P, durée entre le pic et la fin de l’onde P, durée du segment PR) qui ne sont pas associés de façon uniforme à la survenue d’une FA. La durée de l’onde P est le paramètre le plus fortement associé à la survenue d’une FA et ceci repose en grande partie sur la durée qui sépare le début de P du pic de l’onde P. En bref, si l’on considère l’espace PR dans son ensemble sans prendre en compte ses différents composants, son association avec la survenue d’une FA est très aléatoire.

