Prématurité, mieux vaut ne pas être trop petit !

La littérature médicale est riche d’études analysant le pronostic des nouveau-nés prématurés en fonction de l’âge gestationnel auquel survient la naissance. Ces connaissances s’affinent de plus en plus selon le nombre de fœtus, le poids de naissance, le sexe et la corticothérapie, permettant ainsi aux équipes médicales de mieux estimer les chances de survie en bonne santé.

En vue d’améliorer encore la précision des annonces faites aux parents, une équipe américaine a réalisé une étude prospective sur les « résultats » néonatals de 1 089 accouchements entre 23 SA et 32 SA en fonction du motif d’admission de la mère : 28 % de ruptures prématurées des membranes (RPM), 26 % de pré-éclampsies, 24 % de menaces d’accouchement prématuré (MAP), 5 % de retards de croissance in utero (RCIU), 3 % de métrorragies hors placenta prævia et 3 % de cols raccourcis et autres pathologies moins fréquentes.

Morbidité plus sévère pour les RCIU

L’âge moyen à la date d’hospitalisation va de 24,4 SA pour les cols raccourcis, jusqu’à 28,3 pour les pré-éclampsies ; l’accouchement intervient en moyenne entre 26,3 SA pour les col raccourcis –la situation dans laquelle le délai entre l’hospitalisation et l’accouchement est le plus long- à 29,1 pour les RCIU. Les causes de l’accouchement sont en premier lieu la mise en travail (40 %) suivi des pathologies maternelles (20 %), d’un doute sur le bien être fœtal (14 %), de saignements (4 %) et d’une chorioamniotite clinique (4 %).

Contrairement à ce qu’ils suspectaient, les auteurs n’ont pas pu mettre en évidence d’effets délétères de la RPM par rapport à la MAP : après ajustement à l’âge gestationnel, le mode d’accouchement et la corticothérapie, il s’avère qu’il n’y a pas de différences significatives du taux de morbi/mortalité périnatale selon l’indication première de l’hospitalisation mis à part les RCIU dont la morbidité sévère est plus élevée, résultat en cohérence avec de précédentes études.

Les critères déjà connus pour avoir un impact sur le pronostic d’une naissance prématurée restent donc d’actualité.

Marie Gélébart