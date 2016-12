Première mondiale en Italie : un rein transplanté à la place de la rate chez une enfant de six ans

Turin, le mercredi 21 décembre 2016 - L’hôpital Molinette de Turin a procédé à une intervention inédite dans la nuit du 9 au 10 décembre chez une enfant de six ans atteinte « d’une anomalie très rare dans le développement du rein et d’une malformation vasculaire compliquée ». Alors qu’une première transplantation rénale avait échoué en 2014, l’intervention pratiquée a consisté à procéder à l’ablation de la rate afin de « pouvoir créer la place nécessaire au nouveau rein ».Cette technique a permis d’obtenir un fonctionnement satisfaisant du rein, qui permet aujourd’hui à la petite fille d’uriner et de boire sans difficulté.

M.P.