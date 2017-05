Prendre en charge les fistules recto-urétrales après traitement des cancers de la prostate

La fistule recto-urétrale (FRU) est une conséquence rare, mais catastrophique du traitement du cancer de la prostate, source de douleurs, d’infection, et d’incontinence. Tandis que de petites FRU peuvent guérir par diversion urinaire et digestive, les volumineuses requièrent la cure chirurgicale. Outre la taille de la FRU, les facteurs aggravants sont une sténose de l’urètre et un remaniement tissulaire imputable aux radiations ou ultra-sons à haute fréquence (HIFU). Les méthodes de traitement sont multiples ainsi que les voies d’abord.

Des auteurs californiens, dans une étude multicentrique, ont identifié 225 FRU entre 1998 et 2014, dont 210 ont donné lieu à une réparation, précédée par une dérivation urinaire (3 %) et fécale (74 %). La FRU est ici définie comme une communication de l’urètre postérieur avec le rectum (excluant donc les fistules colo-vésicales) et on a distingué les FRU après prostatectomie radicale (FPR) et celles survenues après curiethérapie, radiothérapie (RT), cryoablation et HIFU, même associées à une PR (FRT).

Davantage de complications après radiothérapie

La cure s’est faite, soit en position de la taille, soit en procubitus sur table pliée, la voie d’abord étant le plus souvent périnéale (80 %), ou abdominale et périnéale (20 %). Dans 92 % des cas on a eu recours à des lambeaux utilisant le droit interne, le releveur de l’anus, mais aussi le dartos ou l’épiploon.

Il y a eu 106 opérés de FPR et 104 de FRT [dont 93 avaient eu une radiothérapie isolée (12) ou associée (81)].

La sténose de l’urètre ou du col vésical associée a été plus fréquente en cas de FRT (26 vs 14 %).

Une stomie a été pratiquée pour 65 % des FPR vs 84 % des FRT (p = 0,002) ; en revanche, les lambeaux ont été utilisés avec la même proportion dans les 2 groupes. Un opérateur a utilisé la greffe de muqueuse buccale suturée aux bords de la FRU après fermeture du rectum, en réservant cette technique aux seules FRT (46 cas).

La persistance d’une incontinence urinaire a été significativement plus fréquente dans le groupe FRT (35 vs 16 %), mais on a placé autant de sphincters artificiels dans les 2 groupes. Les complications ont également été plus fréquentes dans le groupe FRT (25 vs 11 %) ; dans le groupe FPR, ce sont surtout des infections urinaires, sténose du col, maladie thromboembolique, dans le groupe FRT des fuites urinaires ou des contractures ou sténoses du col.

Le taux de guérison définitive est de 99 % dans le groupe FPR et 87 % dans le groupe FRT et la guérison a, au total, concerné 205 opérés sur 210, laissant peu de dérivations en place.

Dr Jean-Fred Warlin