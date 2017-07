Prendre la pilule longtemps et éviter les trisomies 21…

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'effet de l'âge maternel sur la survenue du syndrome de Down. La plus communément admise est une erreur au moment de la division méiotique d'ovocytes normaux. Pour d'autres auteurs, certains ovocytes de la réserve ovarienne seraient porteurs de mosaïque T21. Ces ovocytes auraient une maturation plus lente que les ovocytes normaux. Ils s'accumuleraient dans la réserve ovarienne, et plus l'âge maternel serait avancé, plus la proportion d'ovocytes T21 serait importante, ce qui pourrait expliquer la plus grande fréquence de syndrome de Down fœtal chez les femmes plus âgées. Pour éviter cette évolution, il serait donc recommandé d'éviter les ovulations tant qu'il n'y a pas de désir de grossesse afin de préserver le capital d'ovocytes normaux dans l'ovaire.

Une étude1menée à l'université Semmelweis, Budapest, Hongrie, a été publiée en 2013, montrant que l'utilisation à long terme d'une contraception orale et qu'un nombre faible de cycles ovulatoires étaient associés à un nombre plus bas de trisomies fœtales, ce qui allait dans le sens de cette hypothèse.

L'objectif de la présente étude2 menée dans la même université était d'étudier les facteurs influençant le nombre d'ovulations durant la vie reproductive comme facteur de risque pour les trisomies les plus fréquentes.

Les auteurs ont examiné les données de consultations de conseil génétique réalisées au département d'obstétrique et de gynécologie entre 2013 et 2015. Ils ont extrait celles des patientes d'un âge égal ou supérieur à 35 ans ayant eu une trisomie fœtale 13, 18 ou 21 confirmée. Le groupe contrôle était constitué par les patientes de même tranche d'âge, même durée de cycle, même gestité, même parité, chez lesquelles une amniocentèse avait décelé un caryotype normal chez le fœtus. Les détails des dossiers médicaux ont été confirmés par des interviews téléphoniques avec les patientes. Une comparaison a été effectuée entre les deux groupes concernant le nombre estimé d'ovulations, ainsi que les facteurs contribuant à ce nombre d'ovulations chez chaque patiente.

Moins d'ovulations = moins de trisomies 21

Les données de 12 776 consultations de conseil génétique ont été examinées. Trente cinq patientes avec une trisomie fœtale et 100 patientes dans le groupe contrôle ont été interrogées. Les facteurs de risque identifiés chez les patientes ayant une grossesse avec une trisomie fœtale 13, 18 ou 21 sont une durée moyenne plus courte de prise de contraception orale (3,4 ± 0,7 vs 6,0 ± 0,6 années, p< 0,001) et un plus grand nombre estimé d'ovulations (2 74,6 ± 11,4 vs 224 ± 8,3, p = 0,012). Ces facteurs sont encore plus significatifs si on restreint l'étude aux trisomies 21. Pour les trisomies 13 et 18, l'âge a un effet significatif alors que la prise de contraception orale et le nombre d'ovulations n’en ont plus.

Les auteurs concluent qu'un faible nombre de cycles ovulatoires, éventuellement dû à une prise de pilule contraceptive à long terme, pourrait être associé à une diminution des cas de trisomie21 fœtale chez les patientes de 35 ans ou plus.



Dr Charles Vangeenderhuysen