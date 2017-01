Prescrire un anti-aromatase après 5 ans d’un inhibiteur de l’aromatase en adjuvant : une (fausse) bonne idée ?

Les cancers du sein hormonodépendants ont un risque significatif de rechute à long terme, tout en sachant que la moitié des rechutes se produisent 5 ans au moins après le début du traitement. Il paraît donc logique dans ce contexte de poursuivre le traitement adjuvant au-delà de cette période. Avec raison ? Et que proposer après le traitement de base actuel (inhibiteur de l’aromatase durant 5 ans ou traitement séquentiel tamoxifène puis inhibiteur de l’aromatase) ?

L’EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group) a montré que la poursuite du traitement par tamoxifène est bénéfique. La même remarque vaut pour le passage à un inhibiteur de l’aromatase après 5 ans de tamoxifène. Mais que faut-il faire après 5 ans d’inhibiteur de l’aromatase ?

Plusieurs études présentées à ce congrès ont tenté de répondre à cette question :

- La première d’entre elles, DATA, une étude néerlandaise, a porté sur 1 660 femmes ménopausées ER+ et/ou PR+ qui ont bénéficié d’un traitement par tamoxifène durant 2-3 ans et ont reçu ensuite après randomisation de l’anastrozole durant 3 ou 6 ans (1). En d’autres termes, cette étude a posé la question de l’intérêt d’un traitement par inhibiteur de l’aromatase après un traitement séquentiel tamoxifène – inhibiteur de l’aromatase. La réponse est négative, sauf pour un sous-groupe de patientes positives à la fois pour les récepteurs estrogéniques et progestéroniques, HER2(-), avec tumeurs volumineuses, et qui ont bénéficié également d’une chimiothérapie. Cependant, prolonger le traitement par inhibiteur de l’aromatase augmente la fréquence des effets secondaires, notamment osseux et musculaires. De plus, l’observance qui n’était déjà plus que des 2/3 environ après les 5 premières années, continue à diminuer au même rythme. Ces résultats, peu encourageants, n’ont cependant pas arrêté les auteurs qui poursuivent le suivi jusqu’à 9 ans.

- IDEAL, une autre étude néerlandaise, a évalué un traitement par létrozole 3 ou 6 ans après traitement par tamoxifène durant 2-3 ans (2). En d’autres termes, cette étude a évalué la poursuite d’un traitement par inhibiteur de l’aromatase après traitement séquentiel. Ici également, les résultats ne sont pas en faveur de la poursuite, sauf pour la prévention d’un second cancer primitif (HR = 0,37). Mais ce bénéfice est faible sur le plan absolu car il n’atteint que 1 % à 5 ans. Par ailleurs, comme dans DATA, l’observance n’est pas optimale (< 2/3 des femmes vont au bout du traitement) et en constante diminution avec le temps.

- Enfin, NSABP-52 a comparé dans une population identique à IDEAL la prolongation sur une période de 5 ans du traitement par létrozole versus placebo (3). Les auteurs ont enregistré la même déception sur le plan général avec, cependant, un avantage significatif en prévention d’une récurrence distance. Mais ce bénéfice n’est obtenu qu’au prix d’une augmentation significative de l’incidence des événements thrombotiques.

Michael Gnant (Vienne) qui s’est penchée sur ces 3 études ne pouvait que conclure au manque d’intérêt de la poursuite d’un traitement par inhibiteur de l’aromatase après 5 années de traitement par ces mêmes inhibiteurs en adjuvant, sauf peut-être pour les femmes jeunes, avec un os en bonne santé et qui ont bien supporté le traitement au cours des 5 premières années, surtout si elles sont à haut risque (ganglions positifs et cancer de type luminal, ER+ ou PR+). Doivent être exclues de ce traitement, les femmes plus âgées ostéoporotiques/ostéopéniques, à faible risque de récidive et ganglions négatifs.

Dr Dominique-Jean Bouilliez