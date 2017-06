Prévalence stable du surpoids et de l’obésité en France

Paris, le mardi 13 juin 2017 - Alors que selon des chiffres publiés dans le New England Journal of Medicine, le surpoids et l’obésité continuent à progresser dans le monde, en France, selon des données parues dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) la prévalence du surpoids et de l’obésité est stable chez les enfants et les adultes au cours de la période 2006-2015. Cependant, 54 % des hommes sont en surpoids ou obèses et 44 % des femmes.

Chez les enfants, la fréquence de l’obésité est de 16 % chez les garçons et 18 % chez les filles. Les catégories sociales les moins favorisées demeurent toujours les plus exposées. Enfin, autre enseignement, la prévalence de la maigreur a fortement progressé chez les plus jeunes pour atteindre 13 % en 2015.

M.P.