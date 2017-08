Prévenir la migraine chez l’enfant : un casse-tête !

Et les facteurs hygiéno-diététiques ?

Le traitement de la migraine de l'enfant est peut-être un casse-tête, celui du diagnostic de la migraine chronique de l'enfant l'est tout autant !

La classification internationale des céphalées de 2013 définit la migraine chronique comme l'association de céphalées migraine "like " avec des céphalées de tension"like " 15 jours par mois pendant au moins 3 mois, vous avez remarqué le "like " difficile alors de faire la différence avec des céphalées de tension chroniques quotidiennes puisque dans cette définition les migraines ne sont pas forcément typiques c'est la raison pour laquelle le diagnostic de migraine chronique de l'enfant est soit sous évalué soit sur diagnostiqué et, en tout cas, difficile.

En ce qui concerne le traitement, bien d'accord avec ce qui est proposé pour le traitement de la crise migraineuse. En revanche, pour le traitement de fond, je mettrais un petit bémol. En effet, si l'on admet bien le rôle provocant chez l'enfant du stress et de l'effort physique, on insiste moins en France sur les facteurs hygiéno-diététiques. On passe vite dessus alors que le surpoids, souvent rencontré, chronicise la migraine et rien sur "l'allergie alimentaire" (pour faire court) dans la littérature du 21éme siècle. Rien non plus sur le rôle des régimes hyperlactés dont, fort opportunément, on a cité le rôle néfaste dans la migraine lors d'un émission TV traitant du sujet, mais l'intervenant était allemand! En France, si vous incriminez le lait dans la migraine vous êtes pour les experts adeptes de la théorie du complot et pourtant l'expérience quotidienne est là pour témoigner…

Hervé Isnard (Lyon)