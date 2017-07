Prévenir le déclin cognitif grâce à l’activité physique, n’y croyons pas trop !

Pratiquer une activité sportive protège-t-il contre la démence sénile ? Oui, si l’on en croit un certain nombre de méta-analyses réalisées à partir d’études observationnelles. En revanche, une récente revue Cochrane ne montrait aucun bénéfice d’une activité physique sur la cognition. La pratique d’une activité physique est pourtant intégrée à la plupart des recommandations en tant que moyen de prévention de la démence sénile.

Une nouvelle pièce vient d’être versée au dossier de ce lien entre activité physique et fonctions cognitives. Le British Medical Journal publie en effet les résultats d’une étude prospective de cohorte menée pendant 27 ans, et impliquant plus de 10 mille participants âgés de 35 à 55 ans au moment de l’inclusion. Parmi eux, 329 personnes ont présenté une démence au cours du suivi.

Les résultats seront décevants pour ceux qui espéraient avoir trouvé un moyen de prévenir la démence sénile. Il n’apparaît en effet aucun lien entre l’activité physique et le déclin cognitif dans les 15 ans à venir. Aucune association ne peut être mise en évidence non plus entre l’activité physique et le risque de démence au cours de 27 ans du suivi.

Le déclin de l’activité physique avant le déclin cognitif, un facteur de confusion

Mais un détail attire toutefois l’attention. En effet, si l’on observe les « trajectoires » d’activité physique, selon le nombre d’heures consacrées chaque semaine, un déclin de l’activité physique se manifeste environ 9 ans avant le diagnostic de démence pour aller jusqu’à 1 heure d’activité en moins au moment du diagnostic.

Il se pourrait que ce soit cette réduction de l’activité physique en phase pré-clinique de la démence qui ait mené à la conclusion qu’une activité faible était un facteur de risque de démence, par un effet de causalité inversée. Le déclin de l’activité physique semble plutôt faire partie d’une cascade de changements survenant au moment de cette phase pré-clinique de la démence.

