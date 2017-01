Prévention du cancer du col de l’utérus, le paradoxe français

La situation actuelle en France vis à vis de la prévention du cancer du col de l’utérus est paradoxale. Il s’agit d’une maladie peu fréquente (3 000 nouveaux cas chaque année), mais grave (1 100 décès par an) et qui touche des femmes jeunes. Or, cette pathologie est aujourd’hui évitable pour de nombreuses raisons. En particulier, il existe un test de dépistage efficace, peu couteux et acceptable par les patientes : le frottis cervico-utérin (FCU). De plus, les lésions précancéreuses, d’évolution lente, peuvent être traitées simplement et efficacement. Par ailleurs, nous disposons depuis plusieurs années d’un vaccin contre le papillomavirus humain (HPV), dont l’innocuité et l’efficacité à prévenir les lésions précancéreuses du col utérin ont été démontrées.

Malgré une couverture de la population féminine cible très insuffisante, le dépistage par FCU mis en place en France depuis plusieurs dizaines d’année a fait la preuve de son efficacité en réduisant le risque de cancer du col de l’utérus, même si la France fait moins bien que la moyenne européenne pour la régression de son incidence et de sa mortalité. Malgré tout, le dépistage a également des limites et des lacunes et expose à une morbidité réelle, en particulier au risque de sur-traitement. Chaque année en effet, 25 000 conisations (exérèses chirurgicales de lésions cervicales) sont réalisées en France, et parfois de manière excessive. Près d’un tiers de ces traitements ne seraient pas justifiés et plus de 70 % d’entre eux ne seraient pas réalisés selon les standards de qualité recommandés.

Au final, le cancer du col de l’utérus est l'un des seuls cancers pour lequel le pronostic se dégrade en France, avec un taux de survie à 5 ans en diminution alors qu’un dépistage régulier de toute la population-cible pourrait pourtant permettre d'en réduire de 90 % l'incidence.

La généralisation du dépistage du cancer du col de l’utérus fait donc actuellement partie des objectifs prioritaires de l’Institut du Cancer et sera lancée fin 2017. Pour plus de précisions sur ce dépistage, voir l’article du JIM : « En marche...vers le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus ».

Dr Catherine Azoulay