Prévention santé : les Français se voient meilleurs qu’ils ne sont

Paris, le lundi 9 janvier 2017 - Selon l’enquête l’Observatoire du cœur réalisée par la Fédération française de cardiologie avec le soutien de l’IFOP, les Français sont trop peu nombreux à appliquer les recommandations destinées à préserver leur santé cardiovasculaire. Ainsi, seuls 31 % des Français ont une activité physique conforme aux préconisations (bouger 30 minutes d’affilée deux à trois fois par semaine), quand 61 % sont convaincus de pratiquer suffisamment d’exercices. De même, ils ne sont qu’un tiers à consommer cinq fruits et légumes par jour, bien qu’ils soient 77 % à être persuadés d’avoir une alimentation équilibrée. Cette distorsion entre la réalité de leurs pratiques et leur perception est confirmée quant à leur évaluation de la gravité des maladies cardiovasculaires : 77 % des Français pensent que ces dernières tuent moins de 200 personnes par jour en France, quand c’est deux fois plus qui sont emportées quotidiennement. Et le fait d’arrêter de fumer n’est cité que par 22 % des personnes interrogées comme une mesure prioritaire contre les maladies cardiaques.

Un long travail de sensibilisation semble donc encore devoir être réalisé.

M.P.