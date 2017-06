Previscan : les prescripteurs appelés à la vigilance vis-à-vis du risque d'atteintes immuno-allergiques

Paris, le mercredi 21 juin 2017 - L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) signale que les antivitamines K (AVK) « et plus particulièrement la fluindione (Previscan) peuvent causer des effets indésirables d’ordre immuno-allergique ». Une enquête pharmacologique conduite par le Centre régional de pharmacovigilance de Lyon a en effet mis en évidence le fait que l’utilisation de la fluindione « est plus fréquemment associée à la survenue d’atteintes immuno-allergiques, rares mais souvent sévères, en particulier, des atteintes rénales, hépatiques, hématologiques ou des atteintes cutanées à type de DRESS (association variable d’une éruption cutanée, d’une fièvre et d’une hyperéosinophilie) ». L’évolution est cependant le plus souvent favorable après l’arrêt précoce du traitement et la mise en place d’une corticothérapie. Néanmoins, face à ce risque, les prescripteurs sont invités à privilégier les AVK de la famille des coumariniques lors d’une initiation de traitement et à se montrer particulièrement attentifs aux effets immuno-allergiques au cours des six premiers mois d’un traitement par fluindione. Cependant, chez les patients sous fluindione, bien équilibrés, et chez lesquels le produit est bien toléré, le changement n’est pas nécessairement recommandé. Les praticiens devront évaluer au cas par cas la meilleure stratégie à adopter compte tenu du risque représenté par un changement d’AVK. Un nombre important de patients est potentiellement concerné par cette mise en garde : 82 % des malades traités par AVK reçoivent de la fluindione en France.

M.P.