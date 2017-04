Prévoir les complications de la parathyroïdectomie réalisée en ambulatoire

Le traitement de l’hyperparathyroïdie primaire (HPT1), dès lors qu’elle est biologiquement et cliniquement patente, repose avant tout sur la chirurgie. Dans les suites de la parathyroïdectomie souvent réalisée en ambulatoire, l’hypocalcémie est à la fois fréquente et problématique, au point d’être une cause importante de morbidité et de surcoût en termes de dépenses de santé. Certes, plusieurs équipes ont tenté de déterminer les variables prédictives de cette complication biologique cliniquement préoccupante, mais aucune étude n’a débouché sur une stratification du risque post-opératoire qui serait pourtant bien utile dans un tel contexte.

Ce sont là les objectifs et les résultats d’une étude monocentrique conséquente dans laquelle ont été inclus 339 patients qui ont tous subi une parathyroïdectomie entre 2009 et 2012, en raison d’une HPT1. Comme il se doit, les données préopératoires, peropératoires, et postopératoires, ont été soigneusement recueillies. Une évolution inhabituelle a été définie par: (1) la nécessité d’une admission post-opératoire ; (2) la survenue d’une complication en rapport avec une hypocalcémie en cours d’hospitalisation ou après celle-ci. Les facteurs préopératoires ou peropératoires prédictifs d’une telle évolution ont été identifiés et des seuils ont été fixés pour aboutir à une véritable stratification du risque.

Au total, 39 patients (11,5 %) ont connu une évolution post-opératoire inhabituelle revêtant trois formes : (1) admissions post-opératoires (n = 24) ; (2) complications pendant (n = 2) ou (3) après l’hospitalisation (n = 17) en rapport avec une hypocalcémie.

Chez ces patients ayant une évolution post-opératoire inhabituelle: (1) la calcémie préopératoire s’est avérée plus élevée sans que le seuil de signification soit atteint, soit 110 mg/l (p = 0,0543 versus évolution habituelle) ; (2) les concentrations plasmatiques préopératoires de parathormone (PTH) étaient significativement plus élevées (p = 0,0037). Par ailleurs, la baisse de la PTH (en %) mesurée en peropératoire 20 minutes après l’ablation des parathyroïdes s’est également avérée plus élevée dans ce groupe (p = 0,0421). Les seuils les plus adaptés à la prédiction de l’évolution post-opératoire ont été : (1) PTH préopératoire, une concentration plasmatique de 129 pg/ml ; (2) baisse de PTH peropératoire à la 20ème minute > 90,7 %.

Cette étude rétrospective montre que l’évolution post-opératoire après parathyroïdectomie ambulatoire pour HPT1 est inhabituelle dans 11,5 % des cas, du fait de la survenue d’une hypocalcémie. Cette complication semble prévisible si l’on prend en compte les valeurs préopératoires de la calcémie, d’une part, la valeur préopératoire des taux de PTH et leur baisse peropératoire après ablation des parathyroïdes, d’autre part. La combinaison judicieuse de ces variables utilisées avec des seuils adéquats devrait permettre une stratification du risque d’évolution post-opératoire inhabituelle.

