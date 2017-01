Primaires de la gauche : quelques flous et des loups

Paris, le vendredi 20 janvier 2017 – La santé a été hier le premier sujet abordé lors du troisième et dernier débat organisé dans le cadre des primaires de la Belle Alliance Populaire. Les sept candidats ont été invités à s’exprimer en quelques minutes non seulement sur le financement de l’Assurance maladie, l’organisation des soins et la prévention ce qui ne leur a pas toujours permis de développer leurs différentes propositions, comme certains ont d’ailleurs pu le regretter. D’une manière générale, les idées exprimées n’ont pas paru très différentes de celles développées lors de leur campagne respective ou plus rapidement à l’occasion des précédents débats.

Ceux qui faisaient confiance aux mutuelles et ceux qui y croyaient moins

S’ils se montrent tous attachés à notre modèle de Sécurité sociale, les candidats ont manifesté des positions différentes quant aux mesures à adopter pour assurer une meilleure couverture des dépenses de santé.

Arnaud Montebourg a ainsi une nouvelle fois prôné la création d’une mutuelle publique, pour un coût de dix euros par mois, qui s’adresserait aux patients dont les revenus sont trop élevés pour pouvoir relever de la couverture médicale universelle (CMU) mais trop faibles pour souscrire à une mutuelle privée. Près d’un million et demi de personnes seraient concernées, dont des retraités et des étudiants, a défendu l’ancien ministre de l’Economie.

L’idée, qui pourrait également séduire Vincent Peillon, est a contrario totalement rejetée par François de Rugy, qui a également moqué la récente proposition de Martin Hirsch de fusionner mutuelles et Assurance maladie. Le président du parti écologiste a estimé que cette préconisation était déconnectée de la réalité et a suggéré que le patron de l’Assistance publique/hôpitaux de Paris se concentre sur sa difficile mission. Tous n’ont pas partagé cette dureté, notamment Arnaud Montebourg. Ainsi, une ligne de démarcation entre les défenseurs des mutuelles (au sein duquel a paru se ranger Manuel Valls rappelant les liens [troubles ?] unissant le monde mutualiste et les socialistes) et ceux préférant prendre leur distance avec ces dernières est apparue au grand jour.

Médecine libérale : Manuel Valls dans le flou

Une scission s’est également constituée concernant l’attitude des challengers de la Belle Alliance Populaire vis-à-vis du monde libéral. Vincent Peillon a rappelé la nécessité d’offrir de nouvelles perspectives à la médecine libérale et a insisté sur sa volonté de se concentrer sur des mesures incitatives pour favoriser l’installation, notamment dans les zones faiblement dotées. Mais Benoît Hamon a jugé pour sa part que le système aujourd’hui appliqué aux kinésithérapeutes et aux infirmières conditionnant dans les zones surdenses les nouveaux conventionnements aux départs à la retraite ou à l’autorisation des ARS pouvait parfaitement s’appliquer aux médecins. Manuel Valls, enfin, n’a pas pu (voulu ?) préciser son ambition. Evoquant la mise en place d’un tarif de consultation unique (qui signifie donc la fin du secteur 2), il n’a pas esquissé de pistes quant à sa fixation, malgré les questions insistantes de Léa Salamé. Difficile également de déterminer s’il poursuivra dans sa volonté évoquée il y a quelques jours d’adopter des mesures coercitives concernant l’installation.

Carte blanche pour l'euthanasie

Enfin, n’ayant pas pu aborder largement les questions de santé publique et d’éthique, certains candidats ont profité de la "carte blanche" qui leur était offerte pour évoquer ces sujets. Ainsi, François de Rugy et Benoît Hamon ont fait la même proposition d’autoriser l’euthanasie, regrettant que le gouvernement ne soit pas allé plus loin pour l’accompagnement des personnes en fin de vie. De son côté Sylvia Pinel a mis l’accent sur la lutte contre le handicap et a notamment évoqué la nécessité d’un nouveau plan autisme. Enfin, Vincent Peillon défend la création de 5 000 places par an en maisons de retraite, pour épauler les familles qui connaissent le plus de difficulté face au vieillissement et à la dépendance de leurs proches.

Aurélie Haroche