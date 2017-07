Prise en charge de la lithiase rénale, des différences selon l’imagerie initiale ?

Le scanner reste l’examen-roi pour le diagnostic de la lithiase rénale (LR) du fait de sa haute sensibilité pour dépister des calculs. Mais il est onéreux et potentiellement dangereux du fait de l’accumulation des radiations ionisantes. Aux urgences, l’échographie, rapide, peu chère, et anodine, est utilisée en 1ère ligne pour une suspicion de LR. Les auteurs californiens ont cherché à savoir si la prise en charge ultérieure des patients était influencée par les modalités de l’imagerie diagnostique initiale.

Dans un essai randomisé multicentrique (15 centres), ils ont recueilli les données de tous les adultes consultant aux urgences pour coliques néphrétiques en excluant les femmes enceintes, les patients souffrant d’obésité morbide, les porteurs de rein unique ou transplanté, ainsi que les diagnostics hésitants avec appendicite, cholécystite, ou anévrysme aortique.

Les malades chez lesquels un diagnostic de LR a été posé ont été suivis pendant 90 j et on a noté les gestes éventuels pratiqués : montée de sonde urétérale (MSU), mise en place d’une sonde de néphrostomie (SN), lithotripsie extracorporelle (LEC), calcul cherché par urétéroscopie (UTS), ou néphrolithotomie percutanée (NLP).

Trois situations ont été distinguées : échographie pratiquée par un radiologue (ER), par un urgentiste (EU), et scanner (CT).

Echo ou scanner, les conséquences sont à peu près les mêmes

Sur les 1 666 patients concernés, 15 % ont bénéficié des conseils d’un urologue aux urgences, 30 % en ont rencontré un dans les jours suivants, soit en tout 744 sujets. Parmi eux, 192 ont fait l’objet d’un geste urologique (au moins), dont 49 en urgence et 143 ultérieurement. Encore, parmi ces 143, y a-t-il eu 29 gestes en urgence lors d’une nouvelle consultation. Pour les malades opérés en urgence (immédiate ou différée), les gestes accomplis ont été MSU (60 %), UTS (37 %) et SN (3 %). Pour ceux opérés à distance de l’épisode initial, les gestes pratiqués ont été UTS (56 %), LEC (21 %), MSU (17 %) et NPL (6 %). Dans les 3 groupes (EU, ER et CT), le taux et le timing des différentes interventions a été très voisin pour les malades traités en urgence immédiate ou différée.

Parmi les 143 malades opérés en dehors de l’urgence initiale, 111 ont eu un scanner, dont 48 lors du bilan initial. Ceux dont l’échographie avait été pratiquée par un radiologue (ER) avaient davantage de chances d’échapper au scanner que ceux dont l’échographie avait été faite par l’urgentiste.

Les malades explorés par échographie seule ont donc eu les mêmes soins que les autres, avec les mêmes délais, mais la plupart ont eu secondairement un scanner, cette exploration ayant toutefois été moins souvent pratiquée lorsque l’échographie initiale avait été faite par un radiologue chevronné.

Dr Jean-Fred Warlin